Украинцам массово раздают "выплаты от ООН": что не так с этой помощью

В Украине снова распространяется мошенническая схема с "выплатами от ООН", где обещают 12 300 грн и выманивают банковские данные через фишинговые сайты. Чтобы не потерять деньги, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные карты на неизвестных ресурсах.

Об этом сообщают специалисты кибербезопасности проекта BRAMA. Механизм обмана построен на простых, но эффективных психологических приемах.

Пользователям присылают сообщения с заманчивым предложением, якобы каждый может получить 12 300 гривен помощи от международных организаций, в частности ООН.

Для этого нужно лишь перейти по ссылке и заполнить короткую форму. Именно здесь и кроется главная опасность, ведь ссылка ведет на фишинговый сайт, который выглядит как официальный ресурс, но на самом деле создан мошенниками.

Чтобы усилить эффект, злоумышленники добавляют фактор срочности – обещают, что деньги поступят уже через 15-60 минут. Это заставляет людей действовать в спешке и не проверять информацию.

Основная цель мошенников – заставить пользователя ввести конфиденциальные данные банковской карты: номер, срок действия и CVV-код. После этого доступ к счету фактически оказывается в руках злоумышленников.

Кроме этого, такие сайты могут собирать и другую личную информацию или даже устанавливать вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Киберспециалисты отмечают, что никакие официальные выплаты от государства или международных организаций не оформляются через случайные ссылки в мессенджерах или соцсетях.

Несмотря на то, что подобные мошеннические схемы существуют уже давно, они продолжают быть эффективными. Причина в сочетании нескольких факторов:

доверие к известным организациям;

сложная экономическая ситуация, которая делает людей более уязвимыми к "легким деньгам";

использование знакомых каналов коммуникации – чатов соседей, коллег или друзей.

Именно поэтому даже осведомленные пользователи иногда попадают в ловушку. Кроме фейковых выплат, мошенники активно используют и другие инструменты:

рассылают письма от имени банков или государственных учреждений;

придумывают "штрафы" или срочные платежи;

присылают файлы, которые содержат вирусы;

создают копии сайтов известных сервисов.

Все эти методы имеют одну цель – заставить человека действовать быстро и без проверки. Эксперты советуют придерживаться базовых правил кибергигиены, которые помогут избежать потери данных и денег:

не переходить по подозрительным ссылкам;

проверять адрес отправителя и сайт;

не вводить банковские данные на сомнительных ресурсах;

установить двухфакторную аутентификацию;

не загружать файлы от неизвестных лиц.

Также важно предупреждать других, если вы увидели мошенническое сообщение в чате – стоит сразу сообщить об этом, чтобы уберечь других людей. Если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, киберполиция предупредила граждан о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники звонят украинцам для получения данных платежных карт или паролей для доступа к онлайн-банкингу. В этом случае мошенники представляются работниками банков.

