Украинцам массово раздают "выплаты от ООН": что не так с этой помощью
В Украине снова распространяется мошенническая схема с "выплатами от ООН", где обещают 12 300 грн и выманивают банковские данные через фишинговые сайты. Чтобы не потерять деньги, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные карты на неизвестных ресурсах.
Об этом сообщают специалисты кибербезопасности проекта BRAMA. Механизм обмана построен на простых, но эффективных психологических приемах.
Пользователям присылают сообщения с заманчивым предложением, якобы каждый может получить 12 300 гривен помощи от международных организаций, в частности ООН.
Для этого нужно лишь перейти по ссылке и заполнить короткую форму. Именно здесь и кроется главная опасность, ведь ссылка ведет на фишинговый сайт, который выглядит как официальный ресурс, но на самом деле создан мошенниками.
Чтобы усилить эффект, злоумышленники добавляют фактор срочности – обещают, что деньги поступят уже через 15-60 минут. Это заставляет людей действовать в спешке и не проверять информацию.
Основная цель мошенников – заставить пользователя ввести конфиденциальные данные банковской карты: номер, срок действия и CVV-код. После этого доступ к счету фактически оказывается в руках злоумышленников.
Кроме этого, такие сайты могут собирать и другую личную информацию или даже устанавливать вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Киберспециалисты отмечают, что никакие официальные выплаты от государства или международных организаций не оформляются через случайные ссылки в мессенджерах или соцсетях.
Несмотря на то, что подобные мошеннические схемы существуют уже давно, они продолжают быть эффективными. Причина в сочетании нескольких факторов:
- доверие к известным организациям;
- сложная экономическая ситуация, которая делает людей более уязвимыми к "легким деньгам";
- использование знакомых каналов коммуникации – чатов соседей, коллег или друзей.
Именно поэтому даже осведомленные пользователи иногда попадают в ловушку. Кроме фейковых выплат, мошенники активно используют и другие инструменты:
- рассылают письма от имени банков или государственных учреждений;
- придумывают "штрафы" или срочные платежи;
- присылают файлы, которые содержат вирусы;
- создают копии сайтов известных сервисов.
Все эти методы имеют одну цель – заставить человека действовать быстро и без проверки. Эксперты советуют придерживаться базовых правил кибергигиены, которые помогут избежать потери данных и денег:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- проверять адрес отправителя и сайт;
- не вводить банковские данные на сомнительных ресурсах;
- установить двухфакторную аутентификацию;
- не загружать файлы от неизвестных лиц.
Также важно предупреждать других, если вы увидели мошенническое сообщение в чате – стоит сразу сообщить об этом, чтобы уберечь других людей. Если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, киберполиция предупредила граждан о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники звонят украинцам для получения данных платежных карт или паролей для доступа к онлайн-банкингу. В этом случае мошенники представляются работниками банков.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!