Украинцам массово пересчитают пенсии и введут новые правила: Шмыгаль раскрыл планы на 2024 год

В Украине весной 2024 года все же состоится массовая индексация пенсий. Согласно закону, во время войны ее могли и не проводить, но в проект бюджета-2024 заложили соответствующие расходы.

Кроме того, в пенсионной системе страны произойдет комплексная реформа. О таких планах сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч грн", – анонсировал Шмыгаль.

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Сейчас люди, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии заложены показатели средней зарплаты, которая значительно отличается в разные периоды.

Ранее президент Владимир Зеленский уже анонсировал весеннюю индексацию пенсий. Тем не менее, аналогичная позиция Кабмина тогда не была озвучена и оставался шанс, что правительство воспользуется правом не повышать пенсии во время военного положения.

Напомним, В Украине есть три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на пенсию зависит от стажа. При этом требования к стажу будут ужесточаться до 2028 года. Например, для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2023-м нужно от 30 лет стажа;

в 2024-м – будет уже от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Кабинет министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 года к первому чтению. Проект документа с рекордными за всю историю Украины расходами (однако также и с повышением "минималки") уже утвержден.

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