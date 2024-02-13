Украинцам массово перечислят пенсии: что известно об индексации-2024

Индексация пенсий в Украине запланирована с 1 марта. Приблизительный размер индексации в 2024 году составит 13%, а точные показатели будут рассчитаны в феврале.

В марте 2024 года пенсии повысят всем, чьи выплаты должны быть индексированы по плану. Индексацию проведут по балльной системе, пишет издание "На пенсии".

Целью является сравнение выплат для граждан, которые вышли на пенсию в разное время. После индексации средняя пенсия должна подняться до 6 тыс. грн.

Отметим, что в Украине минимальная пенсия и некоторые другие выплаты выросли с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума, заложенного правительством в госбюджете на 2024 год, до 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2361 грн. Поэтому минимальная пенсия выросла до 2361 грн, то есть по сравнению с 2023 годом – на 268 грн.

Кроме того, в январе выросли:

максимальные пенсионные выплаты – до 23610 грн;

выплаты за сверхурочный стаж – до 23,6 грн за каждый дополнительный год;

размер добровольного пенсионного взноса – до 1562 грн;

доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, – до 944 грн;

пенсионные выплаты тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу, – до 2840 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине для пенсионеров существуют некоторые виды обстоятельств, о которых в 10-дневный срок следует обязательно уведомить Пенсионный фонд. В частности, речь идет о получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты.

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