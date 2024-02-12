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О каких изменениях украинцы должны отчитываться в Пенсионный фонд: список и на что это влияет

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
975
О каких изменениях следует информировать ПФУ

В Украине для пенсионеров существуют некоторые виды обстоятельств, о которых в 10-дневный срок следует обязательно уведомить Пенсионный фонд. В частности, речь идет о получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты.

Дело в том, что в случае уведомления ПФУ может гарантировать непрерывность пенсионных выплат. О соответствующих изменениях можно проинформировать фонд, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ по месту жительства.

О каких еще изменениях следует информировать Пенсионный фонд?

  • Получение нового паспорта в случае похищения или потери старого;
  • смену фамилии (в случае смены фамилии или имени нужно предоставить новый паспорт, свидетельство о браке или другой соответствующий документ);
  • изменение идентификационного кода;
  • изменение адреса проживания;
  • трудоустройство;
  • регистрацию или снятие с учета как физического лица – предпринимателя;
  • увольнение с работы;
  • приобретение, изменение или прекращение особого статуса;
  • выезд на постоянное место жительства за границу.

Следует отметить, что информация об изменениях необходима для корректного заполнения документов и корректировки (при необходимости) размера пенсионной выплаты.

Заявление можно подать через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно авторизоваться на https://portal.pfu.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В левом боковом меню выберите раздел "О пенсионном обеспечении". Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в ПФУ.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине размер пенсии зависит от стажа и заработной платы. Однако также предстоящая выплата зависит и от того, правильно ли будущий пенсионер подал документы.

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