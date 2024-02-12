О каких изменениях украинцы должны отчитываться в Пенсионный фонд: список и на что это влияет
В Украине для пенсионеров существуют некоторые виды обстоятельств, о которых в 10-дневный срок следует обязательно уведомить Пенсионный фонд. В частности, речь идет о получении нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты.
Дело в том, что в случае уведомления ПФУ может гарантировать непрерывность пенсионных выплат. О соответствующих изменениях можно проинформировать фонд, обратившись в ближайший сервисный центр ПФУ по месту жительства.
О каких еще изменениях следует информировать Пенсионный фонд?
- Получение нового паспорта в случае похищения или потери старого;
- смену фамилии (в случае смены фамилии или имени нужно предоставить новый паспорт, свидетельство о браке или другой соответствующий документ);
- изменение идентификационного кода;
- изменение адреса проживания;
- трудоустройство;
- регистрацию или снятие с учета как физического лица – предпринимателя;
- увольнение с работы;
- приобретение, изменение или прекращение особого статуса;
- выезд на постоянное место жительства за границу.
Следует отметить, что информация об изменениях необходима для корректного заполнения документов и корректировки (при необходимости) размера пенсионной выплаты.
Заявление можно подать через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно авторизоваться на https://portal.pfu.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
В левом боковом меню выберите раздел "О пенсионном обеспечении". Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в ПФУ.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине размер пенсии зависит от стажа и заработной платы. Однако также предстоящая выплата зависит и от того, правильно ли будущий пенсионер подал документы.
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