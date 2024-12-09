Новая пенсионная реформа: когда украинцы будут выходить на отдых, нужно ли повышать пенсионный возраст и к чему готовиться

В Украине требования выхода на пенсию вовремя (в 60 лет) в следующем году усилят. Если сейчас нужно иметь не менее 31 года стажа, то уже в следующем году – 32 года. Проект пенсионной реформы, которую разработал Минсоц и уже опубликованный в Федерации профсоюзов, не предусматривает пересмотр пенсионного возраста, однако некоторые правила могут измениться.

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О том, как украинцы смогут выходить на пенсию и о каких правилах стоит помнить, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (абсолютное большинство уходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь меньше 15 лет стажа.

Как проверить, хватает ли стажа?

Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно сосчитать свой стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 31 года стажа, если вы успели заработать от 21 до 30 лет стажа включительно, то придется работать до 63. Если же у вас меньше 21 года стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

Правда, закон позволяет вам докупать стаж (стоимость каждого месяца – 44% минимальной зарплаты). По состоянию на сегодня это 3520 грн за каждый месяц стажа. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, то за один год придется доплатить 42,2 тыс. грн.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Свой стаж (правда только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через "Дію" или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Будет ли расти пенсионный возраст в Украине?

Пенсионный возраст в Украине не будут повышать. Во всяком случае, пока таких планов нет. OBOZ.UA изучил опубликованный проект пенсионной реформы. Ее нормы наоборот – упрощают вход в пенсионную систему. Также об отсутствии норм по повышению пенсионного возраста неоднократно заявляла и министерша соцполитики Оксана Жолнович, и ее первая заместительница Дарья Марчак.

Хотя рано или поздно Украине придется повышать пенсионный возраст. И дело не в том, как долго украинцы живут на заслуженном отдыхе. Уже сейчас соотношение работающих и пенсионеров достигло отметки друг к другу, а около 19% плательщиков ЕСВ декларируют минимальную зарплату. Так что в такой ситуации невозможно обеспечить украинцев ранней и высокой пенсией. Поэтому пенсионный возраст в Украине самый низкий в Европе, однако и размер пенсии также меньше, чем в других европейских странах.

В этом году эксперты OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) опубликовали подробный отчет по ситуации в украинской пенсионной системе. И этот отчет неутешителен. Украинцы в среднем находятся на пенсии 9,8 лет (при этом женщины почти вдвое дольше мужчин). И хотя пенсионный возраст у нас почти на 5 лет меньше, чем в большинстве стран OECD, украинские пенсионеры все равно живут на пенсии меньше, потому что рано умирают. Именно это служит аргументом, почему нельзя повышать пенсионный возраст. Хотя на самом деле это не решает экономическую составляющую. Выходить на пенсию в 60 лет – очень дорого.

"Несмотря на низкий пенсионный возраст, время пребывания на пенсии короткое. Фактором, способствующим высокому количеству пенсионеров, является низкий установленный законом возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и женщин (хотя неполный стаж может привести к повышению пенсионного возраста). на 5 лет меньше, чем в большинстве стран OECD", – говорится в отчете.

Некоторые украинцы выходят на пенсию раньше. Что изменится?

В 2019-м около 25% украинцев, согласно статистике, использованной аналитиками OECD, уходили на пенсию до 60 лет. В 2023-м их количество снизилось до 11%. Право на раннюю пенсию имеют представители целого ряда профессий: прокуроры, силовики, судьи и т.д. К примеру, средний выход на пенсию для прокурора – 47 лет.

После реализации пенсионной реформы правила ужесточать не будут. Даже наоборот. С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Кроме того, если сейчас на пенсию могут не выйти те, у кого меньше 15 лет стажа даже в 65 лет, то по новым правилам можно будет иметь меньше, однако при условии, если зарплата не меньше указанного уровня.

Следовательно, минимальное условие выхода на пенсию в 65 лет после реализации пенсионной реформы составит:

от 15 лет стажа – любая зарплата (но не меньше минимальной);

– любая зарплата (но не меньше минимальной); 14 лет стажа – с зарплатой, размер которой составляет 85,7% средней (на сентябрь 2024-го это 15,4 тыс. грн);

– с зарплатой, размер которой составляет 85,7% средней (на сентябрь 2024-го это 13 лет стажа – с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 16,6 тыс. грн);

– с зарплатой от 92,3% средней (на сентябрь 2024-го это 12 лет стажа – со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 18 тыс. грн);

– со средней зарплатой (на сентябрь 2024-го это 11 лет стажа – с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 19,6 тыс. грн);

– с зарплатой в размере 109% средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 10 лет стажа – с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 21,6 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,2 средней (на сентябрь 2024-го это 9 лет стажа – с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 24 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,33 средней (на сентябрь 2024-го это 8 лет стажа – с зарплатой в 1,5 средней (на сентябрь 2024-го это 27 тыс. грн);

7 лет стажа – с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 30,6 тыс. грн);

– с зарплатой в 1,7 средней (на сентябрь 2024-го это 6 лет стажа – с зарплатой в 2 средних (на сентябрь 2024-го это 36 тыс. грн);

с зарплатой в 2 средних (на сентябрь 2024-го это 5 лет стажа – с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 43,2 тыс. грн);

– с зарплатой в 2,4 средней (на сентябрь 2024-го это 4 года стажа – с зарплатой в три раза выше средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 54 тыс. грн);

– с зарплатой в три раза выше средней (по состоянию на сентябрь 2024-го это 3 года стажа – с зарплатой в четыре раза выше средней (на сентябрь 2024-го это 72 тыс. грн).

Пенсионная реформа в Украине должна ликвидировать часть дисбаланса в солидарной пенсионной системе. Однако накопившиеся за годы проблемы, тяжелая демографическая ситуация, низкие зарплаты и доходы в конвертах не позволят обеспечить украинцев действительно достойными выплатами.