Украинцам хотят сократить финансовую помощь: страна в Европе готовится ужесточить условия пребывания беженцев

Власти Норвегии намерены ужесточить контроль за прибывшими из Украины людьми – в частности, сократить им финансовую помощь. Причина – стремление уменьшить количество беженцев, поскольку в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия.

Видео дня

Об усилении мер контроля норвежское правительство объявило 29 января. "Мы должны обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, что поддержка помощи Украине может быть поставлена под сомнение", – сказала глава норвежского минюста Эмили Мель.

Новые правила будут направлены, прежде всего, на сокращение финансовой помощи украинским беженцам. В частности:

украинцы, которые живут в частных домах, а это центры предоставления убежища, больше не будут получать финансовые выплаты;

для получения единовременной денежной помощи (сейчас это почти 93 000 крон, или 8 200 евро) нужно будет находиться в Норвегии минимум год;

будет сокращена начальная помощь для бездетных пар.

Кроме того, норвежское правительство хочет привязать предоставление определенных соцвыплат и услуг украинским беженцам к пребыванию в стране. Однако эти положения еще окончательно не утверждены и будут обсуждаться.

Также предлагается поощрять беженцев из Украины, которые посещают иммиграционные курсы в Норвегии, активнее искать работу. Или хотя бы подработку.

Правила для украинских беженцев перепишут и в Польше

В свою очередь, Польша также изменит правила пребывания беженцев из Украины. При чем, уже в 2024 году.

В нынешнем виде правила будут действовать только до сентября. А среди анонсированных изменений после этой даты – уменьшение выплат на детей и отмена статуса беженца после выезда из Польши даже на короткий срок, например на праздники. Ведь, по мнению польского правительства, тем, кто покидает страну, уже не нужна временная защита.

По данным польских СМИ, Польша в вопросе беженцев планирует перенять опыт Норвегии. В этой стране граждане Украины уже могут потерять статус беженца, если уедут, например, в отпуск – поскольку, считают там, такой шаг свидетельствует об отсутствии убежища гражданина.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ежедневно с украинских банковских карт за границей расходуется по 35 млн долларов. В целом же выехавшие за границу граждане генерируют значительный отток валюты – в частности, в 2023 году он составил 18 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!