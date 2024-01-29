Из страны "вытекают" деньги: украинцы за границей ежедневно тратят по 35 млн долларов

Ежедневно с украинских банковских карт за границей расходуется по 35 млн долларов. В целом же выехавшие за границу граждане генерируют значительный отток валюты – в частности, в 2023 году он составил 18 млрд долларов.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Впрочем, отметили там, уже в 2024 году этот показатель может уменьшиться – ожидается, что он составит 13 млрд долларов.

Произойти это, по словам заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука, должно за счет нескольких факторов. В частности:

адаптации мигрантов за границей;

изменений налоговой резидентности мигрантов.

"В 2022 году этот отток был почти 20 млрд долларов. В прошлом году он немного сократился – примерно 18 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что эти объемы сократятся существенно – примерно до 13 млрд долларов", – сказал Николайчук.

Сколько украинцы тратят за границей

В свою очередь, заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий отметил: ежедневный объем расчетов украинских банков с международными платежными системами составляет около 35 млн долларов. При этом:

на таком уровне он находится уже несколько месяцев – с апреля-2023;

соответственно, говорить о каких-либо всплесках трат не приходится.

Какие проблемы возникают у украинцев за границей

В то же время находящиеся за границей украинцы могут столкнуться с тем, что им не удастся снять деньги со своей карты. Так, об этом ранее сообщила клиентка ПриватБанка. По ее словам, причиной стало подозрение, что деньги хотел снять другой человек.

В самом же банке подтвердили такую практику. Там отметили: они должны быть уверены, что средства снимает именно владелец карты.

Однако, по словам клиентки, с этим также возникли проблемы. "Якобы для решения вопроса прислали ссылку на свой бот, в котором нужно сделать селфи с картой. Сделала, отклонили. И так пять раз подряд. Пишут, что якобы не четко видно карту. Делала фото в разных местах, при разном освещении, в разное время дня. Все равно все то же самое", – рассказала она.

Причиной, по которой ей не удается сделать фото карты, которое удовлетворило бы ПриватБанк, клиентка назвала плохой дизайн. "Их карта с дизайном прошлого века, без чипа, без нфс, без нормально напечатанного номера за 3 года", – отметила клиентка.

Кроме того, подчеркнула она, банк не предложил ей каких-либо выходов из сложившейся ситуации, кроме посещения своего отделения. Что, судя по всему, сделать она не может.

В самом же банке подчеркнули: они должны быть уверены, что средства снимает именно владелец карты. А потому для подтверждения операции действительно с этой целью могут потребовать "четкое фото с этой картой".

При этом там дали советы, как лучше сделать фото карты – чтобы оно прошло проверку. "Фото нужно делать с картой из сообщения. Номер карты должен быть четким на фото, поднесите ее поближе к экрану", – сказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 1 декабря 2023 года в Украине действуют новые правила продажи населению наличной валюты. Теперь украинцы могут купить в банках и обменниках столько, к примеру долларов, сколько им нужно.

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