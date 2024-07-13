Украинцам хотят пересчитать пенсии: хто может получить на две тысячи больше 

В Украине минимальную пенсию в 2025-м предлагают повысить на 229 грн – до 2590 грн. При этом максимальная пенсия увеличится на 2,2 тис. грн до 25,9 тис. грн. Такое предложение озвучил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине, согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, средняя зарплата в следующем году составит более 24,3 тыс. грн. С учетом уровня инфляции реальный уровень зарплат вырастет на 8,1%. Уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 28,2 тыс. грн, а в 2027-м – 32,5 тыс. грн.

Этот прогноз разработан с учетом бюджетной декларации, согласно которой минимальная зарплата должна быть заморожена на три года. Кстати, последнее решение не поддерживают в парламенте даже представители партии власти, избравшие правительство. Так, председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предложил изменения в бюджетную декларацию.

Если правительство планирует на три года заморозить минималку на уровне 8 тыс. грн, то Гетманцев озвучил следующий вариант:

в 2025-м минималку поднять до 8780 грн;

в 2026-м – до 9650 грн;

в 2027-м – до 10 420 грн.

В то же время минимальная пенсия будет расти таким образом: в следующем году – на 229 грн, до 2590 грн, в 2026-м – до 2846 грн, а в 2027-м – до 3074 грн. Как пояснил Гетманцев, с учетом прогноза инфляции, если не повышать соцстандарты, их размер в реальном измерении в последующие три года сократится более чем на 30%.

"Наиболее остро это предложение ударит по работникам бюджетной сферы (в частности, образования и медицины), где и на сегодняшний день наблюдается связанный с крайне низким уровнем оплаты труда значительный дефицит кадров, который с большой вероятностью, при условии фиксации зарплат на уровне декабря 2024 года, только усилится. Заморозка социальных стандартов и гарантий на три года приведет к углублению и без того значительному разрыву в доходах населения", – прокомментировал идею заморозить соцстандарты Гетманцев.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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