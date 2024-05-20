Украинцам хотели продать тысячи фальшивых долларов: где был высокий риск получить подделку

Житель Львова хотел продать 6 тыс. поддельных долларов по цене вдвое дешевле рыночной. Правоохранители разоблачили его во время контрольной закупки 300 фальшивых долларов – сейчас ему объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается:

в настоящее время подозреваемый находится под стражей;

подозрение объявлено по ч.1 ст.199, ч.1 ст.209, по которым ему грозит, среди прочего, тюремный срок в 3-7 лет.

"Фигурант также легализовал часть полученных средств. Приобретя евро", – говорится в сообщении.

Где мошенники раздают фальшивые доллары

В целом получить фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, также будут судить мошенника, который приобрел в целях сбыта фальшивую валюту. Во время обыска у него дома было обнаружено 1 400 долларов. Грозит же мошеннику лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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