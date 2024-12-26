Украинцам готовы платить до 80 тыс. грн: кого ищут на высокую зарплату и где нужно работать

Массажисты в Буковеле могут получать зарплату до 80000 гривен в месяц, работая в условиях высокого спроса во время туристического сезона. В Киеве также привлекательные вакансии с зарплатами до 40 000 гривен, что делает эту сферу одной из перспективных в больших городах.

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OBOZ.UA исследовал, сколько могут зарабатывать представители этой профессии в Украине. Сезон работы для массажистов в разгаре, и вакансии в разных регионах Украины активно заполняются. На фоне растущего спроса на услуги массажистов, особенно в курортных регионах, появляются предложения с высокими зарплатами и выгодными условиями труда.

Одним из наиболее привлекательных предложений является вакансия массажиста в Буковеле, где работодатели готовы платить от 50 000 до 80 000 гривен в месяц. Это одна из самых высоких зарплат для специалистов этой сферы. Согласно объявлению вакансия включает:

зарплату до 80 тыс. гривен: уровень дохода зависит от опыта и погрузки;

уровень дохода зависит от опыта и погрузки; жилье и питание за счет работодателя, снимающего значительную часть расходов;

снимающего значительную часть расходов; возможность работать в уникальной атмосфере горного курорта;

профессиональные требования: знание техник классического, релаксирующего, антицеллюлитного и спортивного массажа. Опыт работы от одного года обязателен.

Курортный рынок труда особенный тем, что высокий спрос на сервисы растет во время активного туристического сезона. Массажисты, которые соглашаются работать в таких условиях, получают значительное вознаграждение за свою работу.

Хотя в Буковеле предлагают высокие зарплаты, средний уровень оплаты труда массажистов в Украине значительно ниже. По данным профильного портала по поиску работы, средняя зарплата для этой профессии составляет около 20 000 гривен в месяц. В большинстве регионов зарплаты массажистов зависят от нескольких факторов:

уровень квалификации: специалисты по сертификатам или специализированным курсам получают больше;

специалисты по сертификатам или специализированным курсам получают больше; локация: в больших городах, таких как Киев, Львов или Одесса, зарплаты выше, чем в небольших населенных пунктах;

в больших городах, таких как Киев, Львов или Одесса, зарплаты выше, чем в небольших населенных пунктах; сегмент работы: в SPA-салонах премиум-класса оплата труда значительно превышает средний уровень.

В Киеве спрос на массажистов также высок, особенно в салонах красоты, спортивных клубах и SPA-центрах. На рынке труда можно найти предложения с зарплатами до 40 000 гривен в месяц, что является конкурентным уровнем даже по сравнению с курортными регионами. Вакансии в Киеве часто включают дополнительные бонусы:

гибкий график работы;

возможность работы с постоянными клиентами;

дополнительные премии в зависимости от количества оказанных услуг.

Хотя Буковель предлагает одни из самых высоких зарплат для массажистов, Киев также занимает лидирующие позиции по уровню оплаты труда в этой сфере. Выбор между курортной и городской средой зависит от приоритетов самого работника:

в Буковеле выиграют те, кто ищет высокий доход в условиях краткосрочной интенсивной работы в туристический сезон;

в Киеве привлекает стабильность и возможность построения долгосрочных отношений с клиентами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, номинальные доходы украинцев растут двусмысленными темпами. Основная причина – прирост совокупных зарплат. В октябре этот показатель увеличился более чем на 20% в годовом исчислении.

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