Украинцам готовят ограничение денежных переводов: Гетманцев сообщил о важном нюансе

Ограничения на карточные переводы, которые готовятся ввести в Украине, затронут минимум таких операций. Лимиты фактически будут касаться только 1% переводов, ежедневно осуществляемых в стране. Дело в том, что новые ограничения имеют конкретную цель – борьбу с мискодингом, то есть изменением назначения платежей для избежания налогообложения.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев в интервью. "Ограничения не будут касаться 99% безналичных операций, которые ежедневно совершаются каждым из нас", – заверил он.

Гетманцев объяснил, что при введении лимитов речь идет только об аномальных операциях, тогда как 99% безналичных переводов населения являются типичными. "Они (аномальные операции. – Ред.) используются торговцами наркотиками, нелегальным спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь в свои схемы многих физических лиц", – объяснил нардеп.

Он также добавил, что в таких случаях нечестный бизнес использует так называемых дропперов. Это люди которые "сдают в аренду" или "продают" свои банковские карты, что является нелегальным.

"Нетипичная операция – когда пенсионер на свою карточку собирает деньги от 100 незнакомых людей. На жаргоне преступников это называется "дроппер", когда пенсионер отдает свою карточку как бы "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перекидывает эти средства преступнику", – рассказал Гетманцев.

Возможные лимиты на такие переводы пока не озвучиваются. Однако ранее уже сообщалось, что ограничения затронут не только суммы, но и частоту транзакций, а также пополнение карточек наличными в терминалах самообслуживания.

По словам Гетманцева Национальный банк Украины (НБУ) уже готовит соответствующий законопроект. После этого документ пройдет публичные обсуждения и будет рассмотрен в профильном комитете Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев заверил: в Украине нет планов вводить налог на денежные переводы. По его словам, заявление о таком налоге – ошибка "эксперта", который говорил о Национальной стратегии доходов, однако, вероятно, не читал ее.

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