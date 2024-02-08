Мошенники скупают карты украинцев: как их используют и что происходит

В Украине резко увеличилось количество финансовых "мулов". Банковские карты скупают мошенники для того, чтобы после использовать их с целью отмывания средств.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "2 тыс. грн за карту любого банка, кроме "Моно". За "Приват" – 2,5 тыс. грн. Гарантируем, что это не кредит и не криминал", – говорится в объявлении для тех, кто планирует продать свой банковский счет. Таких украинцев называют "мулами", и, как рассказала заместитель директора ассоциации "ЕМА" Олеся Данильченко, количество "мулов" достигло в прошлом году 10,8 тыс., хотя еще до полномасштабной войны их было всего 1,8 тыс.

Украинцы соглашаются отдать свою карточку для того, чтобы ее использовали мошенники. Именно благодаря этим карточкам украденные деньги быстро выводят. "Мулы" фактически создают инфраструктуру для мошенников. И хотя отдельной уголовной ответственности за передачу карт нет, "мулы" – первые, кого находят представители Киберполиции: они – соучастники преступления.

Мошенники покупают карты у посредников по цене от 3,8 тыс. до 9,5 тыс. грн за одну (вместе с доступом к онлайн-банкингу). А вот посредники скупают карты у самих "мулов" значительно дешевле. Они проверяют счета, собирают документы, организуют доставку карт почтой. Мошенникам обычно неинтересно покупать одну карточку, они заинтересованы сразу в партии.

OBOZ.UA нашел покупателя в сети. Среди трех потенциальных покупателей двое согласились купить только карточку "Привата". Что интересно – в объявлениях обещают заплатить несколько тысяч гривен, а во время индивидуального общения цена снизилась уже до 500 грн.

То, чем занимаются "мулы", считается нарушением закона во многих странах, в том числе в ЕС. Европол производит задержания, находит тех, кто предоставляет мошенникам доступ к своим счетам. В Украине же в первую очередь "мулов" наказывают банки. Как рассказывает Данильченко, банки обмениваются между собой информацией о "мулах", и им больше не открывают счета в любом финансовом учреждении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка пожаловалась: банк без объяснения причины закрыл ее счета, доступ к банковскому приложению. В финансовом учреждении пояснили, что обязаны проводить финансовый мониторинг и имеют право разорвать отношения с клиентом, который нарушил правила.

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