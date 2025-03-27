Украинцам дадут деньги на первый взнос за жилье: кто получит помощь

Воспитанники интернатов в Украине смогут получить от государства помощь в виде уплаты первого взноса за собственное жилье. Таким образом, им окажут поддержку, а также это будет способствовать формированию у них социальной ответственности и финансовой грамотности.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом на Первом форуме доступной ипотеки заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович. Ее ведомство разрабатывает соответствующую программу помощи выпускникам интернатов.

"У нас в министерстве есть программа закупки квартир для детей, которые вышли из интернатов и не имеют поддержки. В этом году мы решили программу переработать и раздать большему количеству людей первый взнос от имени государства – условно, вместо родителей – под дешевый кредит. Прежде всего это позволит вовлечь этих людей в работу, создать социальную ответственность, создать социальную ответственность, сформировать.

Актуальность такой программы она объяснила количеством выпускников интернатов – в Украине зарегистрировано 42 тыс. человек. Но для реализации идеи необходимо сотрудничество с девелоперами и банками, а в общинах должны сформировать функции сопровождения таких лиц.

Учитывая это, следует создать специальные условия предоставления ипотеки выпускникам интернатов в Украине, считает вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. В частности, он отметил необходимость более низких процентных ставок, низшего первого взноса и особого финансового механизма для выпускников интернатов.

"Мы выделяем категории, которым должны помогать прежде всего, и для них нарабатываем механизмы с участием наших международных партнеров", – добавил Кулеба.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне новостей о возможном прекращении огня с Россией в Украине значительно оживился рынок недвижимости. Соглашения с жильем начали заключать даже в таких регионах, где долгое время продолжалась тишина. Но если в случае завершения войны в одних городах стоимость жилья значительно вырастет, в других – наоборот, просядет.

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