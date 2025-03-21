Рынок недвижимости готовится к окончанию войны: как переписали цены на квартиры в Украине

На фоне новостей о возможном прекращении огня с Россией в Украине значительно оживился рынок недвижимости. Сделки с жильем начали заключать даже в таких регионах, где долгое время продолжалась тишина. Но если в случае завершения войны в одних городах стоимость жилья значительно вырастет, в других – наоборот, просядет.

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Как сообщает "Минфин", для такой активизации есть и другие причины. В частности, запуск реестров Минюста, которые не работали после масштабной кибератаки. Это позволило "выплеснуться" на рынок отложенному спросу – и многие украинцы пошли оформлять сделки.

Также способствует активизации рынка недвижимости активная работа государственных программ есть Оселя и есть Восстановление. После временных перебоев с финансированием к концу года ситуация заметно улучшилась и количество украинцев, получивших дешевые кредиты и сертификаты на жилье, значительно увеличилось.

И конечно, что ситуация на рынке недвижимости привешена к политическим событиям. То есть покупатели оживились после новостей о возможном прекращении огня.

В Киеве наибольший спрос на 1-2 комнатные квартиры экономкласса в окрестностях (Оболонь, Харьковский массив, Позняки, Осокорки и т.п.). Цены на такое жилье – до $35 тыс. Цены на квартиры в относительно нестарых многоэтажках в хороших микрорайонах с развитой инфраструктурой и рекреационными зонами доходят до $110 тыс., а в центре – до $150 тыс.

А вот в Харькове наиболее популярное недорогое жилье, которое можно купить в кредит или по программе есть Восстановление. Спрос поддерживается военнослужащими, работниками бюджетных организаций и инвесторами, которые скупают дешевое жилье на "вторник", чтобы продать его после войны. Например, "единичка" на окраине города стоит $15-16 тыс., хотя еще летом 2024-го ее можно было купить за $10-12 тыс.

В Одессе готовы покупать квартиры с видом на море. Но если осенью прошлого года такое жилье площадью 40-45 кв. м можно было найти за $60-65 тыс., то сейчас оно стоит от $75-80 тыс.

Во Львове ищут жилье в центре и новостройках в хороших районах. В таких местах цены за год тоже выросли, в частности:

в Железнодорожном районе – с $1 250 до $1 294 за квадрат;

в Лычаковском – с $1 630 до $1 738;

Впрочем, риелторы уверены, что жилье в западных областях, которое с начала войны резко взлетело в цене, будет постепенно дешеветь. Поскольку инвесторы будут постепенно возвращаться в другие города, а также идет отток рабочей силы.

В Киеве же наоборот – стоимость аренды растет, так что повышается инвестиционная привлекательность жилья в столице. Однако дальнейшие ценовые тенденции на рынке зависят от того, как быстро закончится война.

Также OBOZ.UA сообщал, что некоторые другие эксперты не советуют вкладывать средства в недвижимость для инвестиций. Самыми надежными инструментами для этого экономисты и финансисты считают золото, облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) и землю сельскохозяйственного назначения.

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