Украинцам через несколько недель установят новую минималку: каким будет размер и почему этого мало
С 1 января минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того чтобы обеспечить базовые потребности, работнику надо минимум 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Фактический прожиточный минимум – и сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины. То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.
Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составит 30%, а с 1 сентября – еще на 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.
Вместе с тем в следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную плату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.
Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть на уровне хотя бы около 15 тыс. грн в следующем году (это половина медианной зарплаты). Федерация профсоюзов обращалась к правительству с предложением установить с 1 января 2026 года минималку не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).
