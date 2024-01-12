Украинцам через несколько месяцев массово пересчитают пенсии: Шмыгаль озвучил размер повышения

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что индексация пенсий в Украине с 1 марта 2024 года составит 13%. Однако, по его словам, пока что это предварительные расчеты.

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Об этом Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров 12 января. "За время полномасштабной войны мы провели уже две индексации пенсионных выплат (в марте 2022-го и 2023-го. – Ред.). В марте 2024 года проведем еще одну. По предварительным расчетам, пенсии вырастут в среднем на 13%", – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в общей сложности социальные расходы госбюджета в 2024 году составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в 2023-м.

"Одновременно продолжаем цифровизацию социальной сферы. Мы уже объединили в Пенсионном фонде выплаты пенсий, субсидий и социальное страхование. Запускаем электронный кейс-менеджмент. Это подход, позволяющий индивидуально подойти к поддержке украинских семей", – добавил премьер.

Следует учитывать, что фактический размер прибавки к пенсии будет у всех разный. Показатель 13% – это лишь среднее значение. Конкретный процент повышения рассчитывается как сумма от половины инфляции за предыдущий год и половины от среднего годового роста зарплат за последние 36 месяцев.

Согласно закону, во время войны индексацию могли и не проводить. Но в бюджет-2024 все же заложили соответствующие расходы.

Интересно, что ранее Шмыгаль заявлял, что индексация-2024 повысит среднюю пенсию в Украине до 6 тыс. грн. По состоянию на 1 января, по данным Пенсионного фонда, этот показатель составлял 5 385 грн.

Новые правила индексации пенсий

Во время индексации выплат в марте 2024 года, согласно правительственным анонсам, будет введен механизм "пенсионный баллов". Количество таких баллов будет прямо влиять на сумму повышения. Рассчитывать "пенсионные баллы" будут, исходя не из фактической суммы зарплаты, которую получал пенсионер, а из ее соответствия среднему окладу по Украине.

Ключевым показателем станет сумма взносов, уплаченных в Пенсионный фонд. "Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней – 8 баллов", – объяснял Шмыгаль ранее.

Предполагается, что такой подход позволит людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Сейчас пенсионеры, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии заложены показатели средней зарплаты, которая значительно отличается в разные периоды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января изменили требования для выхода на пенсию. Для всех минимальный стаж составит 31 год для того, чтобы получать выплату с 60 лет. При этом еще в прошлом году норма составляла 30 лет стажа.

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