Пенсии всем будут назначать по новым правилам: какое требование обязан выполнить каждый

В Украине с 1 января изменили требования для выхода на пенсию. Для всех минимальный стаж составит 31 год для того, чтобы получать выплату с 60 лет. При этом еще в прошлом году норма составляла всего 30 лет стажа.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Чтобы получать пенсию с 63 лет с этого года нужно иметь как минимум 21 год стажа (было 20 лет). Для получения пенсии в 65 лет, как и раньше, нужно иметь от 15 лет стажа.

Ужесточения требования к стажу предусмотрено еще реформой 2017-го. С того момента ежегодно на 12 месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы вскоре смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, если у них есть как минимум 35 лет стажа.

До полномасштабной войны, согласно данным Пенсионного фонда, украинцы выходили на пенсию со средним стажем в 32 года. То есть в текущем году для многих украинцев ситуация не изменится. Их стажа будет хватать для того, чтобы вовремя выйти на пенсию. Однако уже со следующего года у ряда украинцев возникнут серьезные проблемы. Им придется работать до пенсии дольше.

Требования будут увеличиваться ежегодно. Так, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не соответствуете этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать (в зависимости от того, когда исполнится) стаж:

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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