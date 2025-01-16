Украинцам выплатят новый вид компенсаций из-за войны: Реестр ущерба начал принимать заявления. Все подробности

У украинцев появилась возможность подавать заявления на компенсацию морального вреда, причиненного из-за смерти их близких в результате полномасштабного вторжения РФ. Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, начал принимать соответствующие заявления – в категории А2.1.

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Как уточнила OBOZ.UA народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа"), новая опция доступна для:

родителей умершего/умершей;

его или ее партнера;

детей в законном браке или гражданском партнерстве.

"В этой категории речь идет исключительно о моральном ущербе – заявления, связанные, в частности, с материальными последствиями смерти близкого члена семьи можно будет подать в другой категории, запуск которой еще готовят", – рассказала нардеп. Например, если речь идет о потере дохода или поддержки, заявление следует подавать в категории А3.7. Сейчас она в разработке.

В то же время пока что речь идет исключительно о начале приема заявлений. А размеры выплат будут устанавливать в будущем.

"Алгоритм расчета выплат появится не ранее 2026 года, когда заработает следующая составляющая системы – Компенсационная комиссия. Первые решения по определению размера ожидают с 2027 года. А старт первых выплат будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд, который станет третьей составляющей системы", – пояснила Шуляк.

Как подать заявление о компенсации за смерть близкого?

Заявления подаются в реестр в электронном виде исключительно через веб-портал Дія. Для этого нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія с помощью электронной подписи.

Заполнить заявление, указав информацию об умершем члене семьи, обстоятельствах и месте смерти , добавить документы , удостоверяющие его личность, и подтвердить родственные связи .

, добавить , удостоверяющие его личность, и . Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Реестр ущерба проверит заявление и внесет в реестр. Однако, как объяснила Шуляк, успешное представление заявления не означает положительного решения по нему. "Сейчас в Международном реестре ущерба только принимают решение о том, подлежит ли ваше заявление внесению в Реестр или нет. Ее же фактическое рассмотрение и присуждение какой-либо компенсации и определение ее размера вообще будет осуществляться компенсационным механизмом, которого еще нет – его будут создавать в будущем", – уточнила нардеп.

По ее словам, заявитель должен предоставить как можно больше информации о событии, повлекшем смерть, включая дату смерти в случае, если она известна, место, где была причинена смерть, а также описание события, которое повлекла смерть. Также заявитель должен предоставить любую имеющуюся документацию, например, свидетельство о смерти, документы уголовного производства или другие доказательства, касающиеся происшествия, повлекшего смерть. "В то же время, вы не обязаны давать собственную или экспертную оценку вашей душевной боли и страданий, или какие-либо другие доказательства этого", – пояснила Шуляк.

Кто именно может подать заявление?

Чтобы подать заявление родственникам погибшего нужно отвечать некоторым дополнительным критериям. В частности:

умерший был близким членом семьи или другим членом семьи, в отношении которого есть законный интерес для подачи заявления;

или другим членом семьи, в отношении которого есть законный интерес для подачи заявления; смерть наступила в результате полномасштабного вторжения России после 24 февраля 2022 года ;

в результате полномасштабного вторжения России ; смерть наступила в пределах международно признанных границ Украины, включая временно оккупированные территории и территориальные воды, или за границей, но вследствие событий, произошедших на территории Украины.

В частности, заявление могут подать родители умершего (как биологические, так и опекуны, усыновители, отчим или мачеха), другой из супругов или гражданский партнер, дети и другие члены семьи, не принадлежащие к близким членам семьи, однако имеющие доказательства близких отношений с умершим.

"Вы можете считаться гражданским партнером, если на момент смерти близкого человека вы поддерживали длительные близкие отношения с умершим лицом, проживали и вели совместное хозяйство с умершим лицом, имели общие основные расходы с умершим лицом, оказывали и получали помощь от умершего лица", – объяснила Шуляк и добавила, что в отношении законных браков некоторая информация будет взята из разных существующих электронных источников, в том числе из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. В целом, по ее словам, для подтверждения существования гражданского партнерства принимаются следующие виды доказательств:

решение суда;

завещания и свидетельства о праве на наследство;

документы о совместном проживании;

совместные банковские счета, общие выписки с кредитных карт, контракты, банковские гарантии, доказательства общих расходов;

корреспонденция, адресованная обоим лицам по одному адресу (письма, посылки или официальные документы);

общие аккаунты в социальных сетях, общие фотографии, обновление статусов или онлайн-взаимодействие;

фотографии и видео;

медицинские и страховые записи с перечнем контактов на случай чрезвычайных ситуаций, бенефициаров или иждивенцев;

документы, подтверждающие право на получение пенсии или пособия в связи с потерей кормильца.

В будущем Реестр будет принимать заявления по более чем 40 категориям убытков. В частности, относительно гибели людей, пыток, сексуального насилия, телесных повреждений, принудительного перемещения и переселения, потери имущества и дохода, повреждения критической инфраструктуры и других государственных объектов, а также ущерба, нанесенного историко-культурному наследию и окружающей среде.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинское правительство изменило порядок выплат компенсации за неиспользованные отпуска семьям погибших военных и полицейских. Компенсация теперь зависит от стажа службы и количества дней отпуска, которые не были использованы.

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