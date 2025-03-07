Украинцы могут требовать компенсацию за принудительный труд: в Реестре ущерба появились новые категории

В Украине расширили список категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков и требовать от России компенсацию за ущерб, причиненный войной. Теперь заявления будут регистрировать в связи, в частности, с повреждением или уничтожением нежилого недвижимого имущества, а также принудительным трудом.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: заявления можно подавать через Дію.

"Правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы Россия заплатила за свои преступления. Правительство расширило перечень категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: кроме повреждения или уничтожения нежилого недвижимого имущества, а также принудительного труда, компенсацию теперь можно требовать в связи с:

утратой доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях;

серьезными телесными повреждениями и т.д.

В будущем Реестр будет принимать заявления по более чем 40 категориям убытков. В частности, относительно гибели людей, пыток, сексуального насилия, телесных повреждений, принудительного перемещения и переселения, потери имущества и дохода, повреждения критической инфраструктуры и других государственных объектов, а также ущерба, нанесенного историко-культурному наследию и окружающей среде.

Международный реестр ущерба был создан в 2023 году под эгидой Совета Европы, и к нему присоединились ЕС и 43 другие страны, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у украинцев появилась возможность подавать заявления на компенсацию морального вреда, причиненного из-за смерти их близких в результате полномасштабного вторжения РФ. Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, начал принимать соответствующие заявления – в категории А2.1.

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