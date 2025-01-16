Украинцам будут компенсировать 100% дохода: в Минсоцполитики рассказали, как пройдет реформа соцстрахования

Украинцам будут гарантировать 100% компенсацию дохода при полной потере трудоспособности. Однако государство пока не может обеспечивать какой-либо размер предварительного заработка, поэтому предусмотрено ограничение до 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. Новые правила в реформе соцстрахования предусматривают повышение максимальных выплат до 40 тысяч гривен с 2025 года.

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Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии СМИ. Цель реформы – гарантировать украинцам финансовую стабильность в случае утраты трудоспособности. Выплаты будут направлены на восстановление дохода, который человек получал в страховой случай:

если после реабилитации человек возвращается к своей работе и получает привычный доход, система выполняет свою функцию;

в случаях, когда функциональные ограничения организма влияют на способность зарабатывать так же, как раньше, государство будет компенсировать утраченный доход;

при полной утрате трудоспособности правительство гарантирует 100% компенсацию дохода.

По словам Марчака, новые правила, прописанные в законопроекте №12209, подготовленном ко второму чтению, учитывают особенности нынешних экономических реалий. А именно:

гарантия компенсации дохода: человек, полностью потерявший трудоспособность, получит полную компенсацию дохода, имевшего до страхового случая;

человек, полностью потерявший трудоспособность, получит полную компенсацию дохода, имевшего до страхового случая; ограничение выплат: максимальная выплата ограничена 10 прожиточными минимумами (23 610 грн на 2024 год);

максимальная выплата ограничена 10 прожиточными минимумами (23 610 грн на 2024 год); повышение лимитов выплат: для несчастных случаев на работе лимит выплат предлагается повысить с четырех минимальных заработных плат (32 тыс. грн.) до пяти (40 тыс. грн.) в 2025 году.

Марчак пояснила, что главной задачей государства есть помощь людям в восстановлении после страхового случая. Если человек возвращается к работе – это идеальный результат реабилитации. Если же человек сталкивается с функциональными ограничениями, влияющими на его доход, государство компенсирует разницу.

В случае полной потери способности к самообеспечению, выплаты будут покрывать весь доход, получаемый лицом к событию. Это позволит избежать социального обнищания и гарантирует финансовую стабильность пострадавшим.

Несмотря на прогрессивный подход к компенсациям, есть определенные экономические ограничения. Государство пока не может позволить себе выплачивать какой-либо размер предыдущего заработка без лимита. Именно поэтому максимальные выплаты ограничены:

для лиц, полностью потерявших трудоспособность, это 10 прожиточных минимумов (23 610 грн);

для несчастных случаев на работе – 5 минимальных зарплат с 2025;

Эта реформа гарантирует защиту доходов украинцев, пострадавших из-за несчастного случая или других страховых событий. Новые правила позволяют людям сохранять финансовую стабильность и получать должную поддержку в случае сложных жизненных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство продлило денежные выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев, а назначение будет происходить автоматически. В то же время, новые заявления можно подать через приложение Действие, ЦНАП или органы социальной защиты.

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