Украинцам будут "доплачивать" по 1500 грн: кто может рассчитывать

В Украине провели индексацию ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – на коэффициент 1,115. Впрочем, также установили максимально возможный размер повышения – 1 500 грн.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ). Там отметили: также была проиндексирована выплата в случае смерти таких потерпевших – лицам, имеющим на нее право.

"Выплата перечисленных страховых выплат будет обеспечена, начиная с апреля текущего года. Величина повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от размера назначенной страховой выплаты. Максимальный размер увеличения после перечисления страховой выплаты – 1 500 гривен", – говорится в сообщении.

Также с 1 марта в украинские пенсионеры начали получать увеличенные на 11,5% выплаты. В результате проведенной индексации, размер средней пенсии в Украине вырос на 556 грн – со средних 5 789 грн до 6 345 грн.

Сама индексация затронула более 10 млн украинцев. В частности:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств.

98 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

79,6 тыс. пенсионеров с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты.

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

В целом же минимальный размер увеличения пенсии при индексации составит 100 грн. Максимальный – 1 500 грн.

При этом, говорится в материале OBOZ.UA, большинство украинцев получат прибавку около 500 грн. А 1 500 грн – лишь те, у кого сейчас расчетный размер выплат превышает 13 043,4 грн. Т.е. чем выше пенсия, тем большей будет надбавка.

В то же время, отмечается, повышать будут только ту пенсию, которую посчитали по соответствующей формуле. Однако из-за того, что формульная пенсия (без всех "дотяжек" и доплат) для давно вышедших на пенсию устарела, у многих выплата увеличится на около 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем размер максимальной помощи для безработных в Украине вырос на 900 грн. С 1 января 2025 года она составляет 8 000 грн, тогда как в 2024-м было 7 100 грн.

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