Украинцам начали выплачивать увеличенные пенсии: какие суммы

Украинские пенсионеры начали получать увеличенные на 11,5% выплаты. В результате проведенной с 1 марта индексации, размер средней пенсии в Украине вырос на 556 грн – со средних 5 789 грн до 6 345 грн.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: сама индексация затронула более 10 млн украинцев. В частности:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств.

98 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

79,6 тыс. пенсионеров с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты.

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

"4 марта первые пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 789 грн до 6 345 грн", – говорится в сообщении.

В целом же минимальный размер увеличения пенсии при индексации составит 100 грн. Максимальный – 1 500 грн.

При этом, говорится в материале OBOZ.UA, большинство украинцев получат прибавку около 500 грн. А 1 500 грн – лишь те, у кого сейчас расчетный размер выплат превышает 13 043,4 грн. Т.е. чем выше пенсия, тем большей будет надбавка.

В то же время, отмечается, повышать будут только ту пенсию, которую посчитали по соответствующей формуле. Однако из-за того, что формульная пенсия (без всех "дотяжек" и доплат) для давно вышедших на пенсию устарела, у многих выплата увеличится на около 100 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине пока не планируют снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста выхода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65. В Минсоцполитики объясняют: в настоящее время страна не может позволить себе пойти на такой шаг.

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