Для украинцев предусмотрена выплата в 8 тыс. грн: кто получит деньги

Размер максимальной помощи для безработных в Украине вырос на 900 грн. С 1 января 2025 года она составляет 8 000 грн, тогда как в 2024-м было 7 100 грн.

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Об этом сообщили Госслужбе занятости. Там отметили: также увеличилась компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с I группой инвалидности – со 106 500 до 120 000 грн. Рост составил 13 500 грн.

Помимо этого, выросла компенсация компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей со II группой инвалидности – на 9 000 грн, с 71 000 до 80 000 грн.

В целом же, отмечается, в 2024 году, благодаря программе Государственной службы занятости в Украине было трудоустроено 2 000 человек с инвалидностью I и II группы. Общая сумма компенсаций работодателям составила 130 млн грн.

"Поддержка посредством пособия по безработице позволяет адаптироваться к новым условиям, пройти обучение или переквалификацию, повысив шансы найти работу. Компенсации же стимулируют создание новых рабочих мест и их обустройство для людей с инвалидностью, ветеранов и ветеранок", – рассказали в службе.

Количество вакансий в Украине уменьшилось

В то же время, в Украине существенно снизилось количество вакансий. Так, в декабре-2024 года их стало меньше сразу на 19%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Как рассказали OBOZ.UA на большом кадровом портале, причиной стал сезонный фактор. Дело в том, что в предновогодний период компании традиционно притормаживают с поиском новых сотрудников.

В то же время, количество активных соискателей работы также уменьшилось – но только на 6%. Из-за этого показатель конкуренции остался на уровне ноября, что означает, что те работодатели, которые продолжают искать работников, не почувствовали значительного спада активности кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в декабре-2024 украинские работодатели повысили уровень зарплат, предлагаемый соискателям работы. В целом он вырос на 5% – до средних 24 000 грн.

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