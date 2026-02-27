Украинцам выплатят до 4560 грн на аренду жилья: кто получит деньги

В 2026 году украинским военнослужащим продолжат частично компенсировать стоимость аренды жилья. При этом суммы выплат в 2026 году не изменятся и составят от 2280 до 4560 грн, в зависимости от места прохождения службы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны. Согласно принятому решению ведомства от 24.02.2026 N2385/з, размер соответствующей денежной компенсации будет зависеть от места прохождения службы. До конца года установлены следующие суммы:

в Киеве – 4560 грн ;

; в областных центрах – 3420 грн ;

; в других населенных пунктах – 2280 грн.

В то же время, указанные размеры денежной компенсации увеличиваются в 1,5 раза, если в семье военнослужащего не менее трех членов семьи. Но, чтобы получить выплату, нужно соответствовать условиям:

выплата поступает на аренду жилья по месту прохождения службы;

у военнослужащего нет собственного жилья на этой территории.

Кто получит средства

Военнослужащие ВСУ офицерского (в том числе лицам, проходящим военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту.

офицерского (в том числе лицам, проходящим военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту. Курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, которые имеют семьи.

Задержки с выплатами в ВСУ

Недавно социальные сети заполнили жалобы военных на задержку "боевых" выплат за январь. Они утверждали, что "дополнительные боевые" выплаты за январь не поступили в установленные сроки, хотя денежное обеспечение за текущий месяц должно выплачиваться ежемесячно до 20 числа.

В течение нескольких дней военные из разных бригад и подразделений писали, что базовое денежное обеспечение начислено, а "боевые" – нет. Отсутствие средств на счетах вызвало тревогу, ведь для многих эти выплаты являются критически важной частью обслуживания автомобилей, закупки необходимых материалов для фронта и тому подобное.

25 февраля Департамент социального обеспечения Министерства обороны обнародовал официальное разъяснение по ситуации с выплатой боевых за январь. В ведомстве отметили, что задержка не связана с отменой или уменьшением выплат, а имеет технический и процедурный характер.

По информации Минобороны, весь необходимый финансовый ресурс уже направлен в полном объеме в воинские части. Это означает, что средства переданы на уровень подразделений и должны быть зачислены военнослужащим после внутренних расчетов и проведения платежей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине хотят усовершенствовать систему выплат за ухудшение здоровья или гибель в результате российских атак. В частности, компенсации предлагают распространить на сотрудников объектов критической инфраструктуры.

