Украинским волонтерам грозит штраф до 100 тыс. грн: за что и как избежать наказания

Украинским волонтерам грозит штраф до 100 тысяч гривен за нарушение таможенных правил, в частности, за передачу автомобилей от одной воинской части другой без внесения изменений в таможенную декларацию. Чтобы избежать штрафов, нужно правильно заполнять декларации, документировать передачу авто и получать официальное подтверждение от воинских частей о необходимости транспорта.

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Об этом рассказала адвокат Мария Ганина в комментарии mAUTO. Согласно Таможенному кодексу Украины, после ввоза автомобиля на территорию страны волонтеры должны задекларировать транспортное средство с указанием конечного получателя – конкретной воинской части.

Однако в условиях войны часто возникает необходимость срочно передать автомобиль другому подразделению, что законодательно приравнивается к нарушению таможенных правил. Особенности законодательства:

изменения в таможенную декларацию можно вносить только до ее подачи таможенному органу;

после принятия декларации таможней сменить получателя транспортного средства невозможно.

Такие действия рассматриваются как несоответствие гуманитарной помощи задекларированному назначению, что влечет административный штраф до 100 тысяч гривен. Ганина рекомендует соблюдать такие правила, чтобы избежать штрафов:

тщательно заполнять таможенную декларацию , указывая точного конечного получателя;

, указывая точного конечного получателя; документировать передачу авто: составлять акты приемки-передачи транспортного средства;

получать официальное подтверждение от воинской части о потребности в автомобиле;

помнить ответственность за несоблюдение процедуры передачи гуманитарной помощи.

Как обжаловать наложенный штраф

Если волонтера все же привлекли к ответственности за нарушение таможенных правил, решение можно обжаловать. Согласно ст. 529 Таможенного кодекса Украины, постановление таможни может быть обжаловано:

в центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную таможенную политику;

в местном общем суде как административном суде, согласно норм Кодекса административного судопроизводства Украины.

Для успешного обжалования важно иметь всю сопроводительную документацию, подтверждающую передачу военного транспортного средства. Проблема штрафов для волонтеров вызвала оживленные обсуждения среди экспертов и общественности.

Одни считают, что отмена ответственности за смену получателя гуманитарной помощи может привести к злоупотреблениям. Другие отмечают, что штрафовать волонтеров во время войны – нецелесообразно, ведь их деятельность направлена на поддержку армии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать в действии фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это поможет понять, где именно было совершено нарушение.

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