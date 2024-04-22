Украинским студентам предоставляют дополнительную социальную льготу: кто получит

Украинские студенты, совмещающие обучение с работой, могут получить льготы по налогообложению доходов. Впрочем, для этого необходимо удовлетворять определенным требованиям – в частности, не получать стипендию или другие виды денежного довольствия.

Как сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области, согласно нормам Налогового кодекса Украины (в частности к п.п. 169.1.3 п.169.1 ст.169), студент имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя посредством заработной платы. Сумма такой налоговой социальной льготы (НСП) составляет 150% суммы льготы, определенной НКУ.

Стоит отметить, что 100% размер НСП с НДФЛ в 2024 году составляет 1514 грн (50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 01 января отчетного налогового года: 50% х 3028 грн). А 150% размер НСП по НДФЛ в 2024 году составляет 2271 грн. (150% х 1514 грн).

Впрочем , налоговую социальную льготу невозможно применить, если в течение отчетного налогового месяца были получены доходы в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, выплачиваемых из бюджета военнослужащих. Это означает, что получающие стипендию студенты-бюджетники не смогут получить льготу на налогообложение своих доходов от работы.

Если студент получает стипендию, которая выплачивается не из бюджета, то он имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода согласно Пенсионному кодексу (в 2024 году 150% сумма льготы составляет 2271 грн).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2024 года студенты заведений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключены или лишены свободы любым другим способом из-за агрессии России против Украины, а также их дети смогут получать социальную стипендию. Также был упрощен перечень документов, которые нужно предоставлять для получения стипендии для детей участников боевых действий.

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