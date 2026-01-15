Украинским пенсионерам следует подтвердить свои доходы: от кого и когда могут потребовать справку о доходах

В Украине справку о доходах от пенсионеров могут потребовать при оформлении субсидий, льгот, выезде за границу, переводе пенсии или решении других финансовых вопросов. Получить документ можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или Дію или лично в сервисном центре, и электронная справка имеет такую же силу, как бумажная.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Как говорится в сообщении, справка о доходах нужна не всем пенсионерам постоянно, а только в конкретных случаях.

В частности, ее требуют при получении или замене пенсионного удостоверения, оформлении субсидий, социальных льгот или государственной помощи. Также документ необходим при выезде за границу, переводе пенсионных выплат за пределы Украины или прекращении предпринимательской деятельности.

Кроме этого, справку о доходах могут попросить в случае переоформления пенсии умершего мужа или жены на другого члена семьи, а также при оформлении доверенности, по которой другое лицо будет получать пенсионные средства вместо пенсионера.

ПФУ предлагает несколько способов получения справки, что значительно упрощает процедуру для людей пожилого возраста. Самый удобный вариант – онлайн-оформление через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для этого нужно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, зайти в личный кабинет, выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ" и подать запрос на получение справки о доходах пенсионера.

При оформлении заявления необходимо указать период, за который нужна информация, контактный номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Статус обработки запроса и готовый документ можно отследить в разделе "Мои обращения". Важно, что электронная справка с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Альтернативный вариант – оформление справки через приложение или портал Дія. Пенсионеру нужно авторизоваться с помощью КЭП, BankID или Дии, выбрать раздел "Пенсии, льготы и помощь" и заказать справку о доходах. Документ формируется в электронном виде и доступен для загрузки.

Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, остается возможность обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда. В таком случае справку выдают в бумажной форме после подачи соответствующего заявления и проверки данных.

Чаще всего подтверждение доходов пенсионерам нужно именно для оформления жилищной субсидии. Право на такую помощь имеют лица, для которых оплата коммунальных услуг превышает обязательный платеж, определенный с учетом доходов. Пенсионный фонд после получения заявления и документов проверяет информацию и принимает решение о назначении субсидии.

Кроме справки о доходах, могут понадобиться заявление с указанием всех коммунальных услуг, а также договор аренды жилья или справка о месте проживания в случае, если пенсионер является внутренне перемещенным лицом. Для большинства граждан субсидии пересчитывают автоматически, но при первом обращении без справки о доходах не обойтись.

