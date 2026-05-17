Украинский рынок труда заполнится мигрантами? Что на самом деле происходит и поможет ли это преодолеть кадровый дефицит
Из-за нехватки работников Украина начала активнее привлекать трудовых мигрантов из Бангладеш, Индии и других стран, но пока масштабы небольшие. По всей стране выдали лишь около 3 тысяч разрешений на работу, в том числе почти 600 – гражданам Бангладеш. Из-за войны, низких зарплат и рисков безопасности массового наплыва иностранцев пока нет, поэтому полностью закрыть дефицит кадров мигрантами Украина пока не сможет.
Об этом рассказали глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник и руководитель одной из платформ для поиска работы Мария Абдулина в комментарии 24 Каналу. По их словам, в 2026 году кадровый кризис будет только усиливаться.
Компании уже вынуждены менять подходы к найму, пересматривать зарплаты и искать новые резервы среди тех категорий людей, которые ранее реже рассматривались как основная рабочая сила. Среди основных изменений:
- более активное привлечение женщин в профессии, которые традиционно считались "мужскими";
- открытость к трудоустройству ветеранов;
- увеличение количества вакансий для людей с инвалидностью;
- большее внимание к работникам старшего возраста;
- активное переобучение и переквалификация сотрудников.
Работодатели признают, что без новых подходов дефицит кадров будет только расти. Причины нынешней ситуации комплексные.
Во-первых, значительная часть трудоспособного населения мобилизована или привлечена в оборонный сектор. Во-вторых, миллионы украинцев выехали за границу. Только за прошлый год, по данным Национального банка, страну покинули около 500 тысяч человек.
В-третьих, Украина уже давно находится в демографическом кризисе. Рождаемость остается низкой, а количество трудоспособного населения постепенно сокращается. Воскобойник отмечает, что сегодня около 75% украинского бизнеса не могут полностью закрыть свои вакансии. Больше всего нехватка работников ощущается в:
- строительстве;
- сельском хозяйстве;
- логистике;
- медицине;
- образовании;
- производстве;
- сфере обслуживания.
Особенно сложно найти технических специалистов, рабочие кадры и узкопрофильных специалистов со знанием английского языка. На фоне кадрового дефицита в Украине начали активнее обсуждать возможность упрощения трудоустройства иностранцев. В частности, власти пересматривают список стран миграционного риска, в который сейчас входят около 70 государств, среди которых:
- Индия;
- Бангладеш;
- Пакистан;
- Афганистан;
- Ирак;
- Египет;
- Марокко;
- Таджикистан.
Именно из этих стран потенциально могут привлекать работников в те отрасли, где украинцев критически не хватает. По данным Государственного центра занятости, только граждане Бангладеш уже получили почти 600 разрешений на работу в Украине. Чаще всего иностранцев ищут:
- строительные компании;
- промышленные предприятия;
- логистические операторы;
- торговый бизнес;
- компании в сфере услуг.
Некоторые рекрутинговые агентства уже работают также с кандидатами из Колумбии, Непала и других стран. Несмотря на громкие дискуссии, эксперты отмечают, что говорить о массовом прибытии трудовых мигрантов в Украину пока рано.
Бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко называет заявления о "массовом завозе" работников из Азии преувеличением. По его словам, за первый квартал этого года в Киеве выдали около 790 разрешений на работу для иностранцев, а по всей Украине около 3 тысяч.
На фоне дефицита в сотни тысяч работников это фактически капля в море. Главная причина проста, ведь Украина сейчас малопривлекательна для иностранных работников из-за:
- военных рисков;
- нестабильной ситуации с безопасностью;
- относительно низких зарплат;
- сложных бюрократических процедур.
Для многих мигрантов страны ЕС остаются значительно лучшим выбором. Иностранные работники могут частично помочь закрыть вакансии в строительстве, логистике, производстве и сфере услуг, но вряд ли станут полноценным решением кадрового кризиса уже сейчас.
