Украинский рынок труда заполнится мигрантами? Что на самом деле происходит и поможет ли это преодолеть кадровый дефицит

Из-за нехватки работников Украина начала активнее привлекать трудовых мигрантов из Бангладеш, Индии и других стран, но пока масштабы небольшие. По всей стране выдали лишь около 3 тысяч разрешений на работу, в том числе почти 600 – гражданам Бангладеш. Из-за войны, низких зарплат и рисков безопасности массового наплыва иностранцев пока нет, поэтому полностью закрыть дефицит кадров мигрантами Украина пока не сможет.

Об этом рассказали глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник и руководитель одной из платформ для поиска работы Мария Абдулина в комментарии 24 Каналу. По их словам, в 2026 году кадровый кризис будет только усиливаться.

Компании уже вынуждены менять подходы к найму, пересматривать зарплаты и искать новые резервы среди тех категорий людей, которые ранее реже рассматривались как основная рабочая сила. Среди основных изменений:

более активное привлечение женщин в профессии, которые традиционно считались "мужскими";

открытость к трудоустройству ветеранов;

увеличение количества вакансий для людей с инвалидностью;

большее внимание к работникам старшего возраста;

активное переобучение и переквалификация сотрудников.

Работодатели признают, что без новых подходов дефицит кадров будет только расти. Причины нынешней ситуации комплексные.

Во-первых, значительная часть трудоспособного населения мобилизована или привлечена в оборонный сектор. Во-вторых, миллионы украинцев выехали за границу. Только за прошлый год, по данным Национального банка, страну покинули около 500 тысяч человек.

В-третьих, Украина уже давно находится в демографическом кризисе. Рождаемость остается низкой, а количество трудоспособного населения постепенно сокращается. Воскобойник отмечает, что сегодня около 75% украинского бизнеса не могут полностью закрыть свои вакансии. Больше всего нехватка работников ощущается в:

строительстве;

сельском хозяйстве;

логистике;

медицине;

образовании;

производстве;

сфере обслуживания.

Особенно сложно найти технических специалистов, рабочие кадры и узкопрофильных специалистов со знанием английского языка. На фоне кадрового дефицита в Украине начали активнее обсуждать возможность упрощения трудоустройства иностранцев. В частности, власти пересматривают список стран миграционного риска, в который сейчас входят около 70 государств, среди которых:

Индия;

Бангладеш;

Пакистан;

Афганистан;

Ирак;

Египет;

Марокко;

Таджикистан.

Именно из этих стран потенциально могут привлекать работников в те отрасли, где украинцев критически не хватает. По данным Государственного центра занятости, только граждане Бангладеш уже получили почти 600 разрешений на работу в Украине. Чаще всего иностранцев ищут:

строительные компании;

промышленные предприятия;

логистические операторы;

торговый бизнес;

компании в сфере услуг.

Некоторые рекрутинговые агентства уже работают также с кандидатами из Колумбии, Непала и других стран. Несмотря на громкие дискуссии, эксперты отмечают, что говорить о массовом прибытии трудовых мигрантов в Украину пока рано.

Бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко называет заявления о "массовом завозе" работников из Азии преувеличением. По его словам, за первый квартал этого года в Киеве выдали около 790 разрешений на работу для иностранцев, а по всей Украине около 3 тысяч.

На фоне дефицита в сотни тысяч работников это фактически капля в море. Главная причина проста, ведь Украина сейчас малопривлекательна для иностранных работников из-за:

военных рисков;

нестабильной ситуации с безопасностью;

относительно низких зарплат;

сложных бюрократических процедур.

Для многих мигрантов страны ЕС остаются значительно лучшим выбором. Иностранные работники могут частично помочь закрыть вакансии в строительстве, логистике, производстве и сфере услуг, но вряд ли станут полноценным решением кадрового кризиса уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Однако часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

