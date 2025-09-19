Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда остается неоднородной.

"Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников. Предприятия других секторов ожидали сокращения персонала", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 14%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 14%, что в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 84%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 9%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В сфере строительства же увольнять сотрудников намерены 6% компаний, тогда как нанимать – сразу 17%. Впрочем, большинство предприятий все же намерено просто сохранить текущий штат – таких 78%.

В то же время, в Украине обостряется кадровый кризис. Об этом, в частности, свидетельствует рост спроса на иностранных работников в частном секторе.

Как говорится в исследовании HRD-club, наибольший спрос на иностранцев фиксируется в центральных и прифронтовых регионах: Харькове, Днепре, Запорожье. Чаще всего речь идет о рабочих из Индии и Бангладеш, которых нанимают в таких сферах:

логистика;

производство;

строительство.

"Еще год назад компании говорили: мы не планируем привлекать иностранцев. А сегодня все чаще слышим: мы пробуем, мы завозим. Своими силами мы уже не вывезем – людей катастрофически не хватает", – рассказал соучредитель сообщества Дмитрий Дегтярь.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кадровый голод в Украине больше всего ощущается среди рабочих специальностей – швей, сварщиков, слесарей, электромонтеров, а также врачей различного профиля. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, где предложений работы значительно больше, чем соискателей.

