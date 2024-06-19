Украинский чиновник получил 9 лет тюрьмы за коррупцию: детали схемы

Исполняющий обязанности генерального директора ГП "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" получил 9 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в злоупотреблениях, которые в ноябре 2020 года привели к растрате зерна подсолнечника на 3,2 млн грн.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Там напомнили: зерно было бесплатно вывезено с территории филиала "без ведома и разрешения владельца в пользу третьих лиц".

"Чиновника признано виновным в совершении преступлений ... и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности сроком на три года с конфискацией принадлежащего на праве собственности имущества. Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке", – говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суть коррупционной схемы по растрате зерна подсолнечника на 3,2 млн грн

Подозреваемый организовал схему в ноябре 2020 года. Зерно подсолнечника, которое принадлежало юридическому лицу, безвозмездно вывозилось с территории филиала госпредприятия без ведома и разрешения владельца.

Таким образом организатор схемы растратил более 189 тонн семян стоимостью свыше 3,2 млн грн. Впрочем, семена хоть и вывезли за пределы филиала, детективы НАБУ и прокуроры САП приняли неотложные меры, чтобы предотвратить его дальнейшее незаконное обращение и вернули на место хранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины (ГМС) о подозрении в завладении более 88 млн грн. По информации журналиста Олега Новикова, речь идет о Максиме Соколюке.

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