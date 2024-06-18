Коррупция почти на 90 миллионов: бывший глава Государственной миграционной службы получил подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили экс-руководителю Государственной миграционной службы Украины (ГМС) о подозрении в завладении более 88 млн грн. По информации журналиста Олега Новикова, речь идет о Максиме Соколюке.

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Как отметили в самом НАБУ, таким образом, "разоблачено последнее звено вертикали экс-служащих ГМС, задействованных в реализации схемы". Суть же ее состоит в том, что:

в 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса;

для обустройства в нем центрального офиса; бизнесмен, долгое время находившийся в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими должностными лицами, организовал схему хищения бюджетных средств с использованием подконтрольных лиц в структуре миграционной службы.

"Как установили НАБУ и САП, он привлек экс-председателя ГМС, его заместителя и начальника хозяйственной части ГМС, чтобы те посодействовали в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили оплату за "работы и услуги", – рассказали в НАБУ.

В то же время, отметили в бюро, преступная группа за несколько лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости выполненных работ. А кроме того:

оформления "пустых актов";

дублирования работ"

"Как следствие, реконструкцию здания центрального офиса ГМС так и не завершили, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге". А ответственные за реконструкцию компании "свернулись", – констатировали в бюро.

Кто такой Соколюк

Соколюк был главой ГМС с декабря 2015 года по сентябрь 2021-го. Тогда Кабинет министров принял решение о его увольнении с должности.

Решение было принято после того, как детективы НАБУ провели обыски в служебном кабинете Соколюка. Сообщалось, что он подозревается в хищении средств при строительстве нового офиса миграционной службы по адресу ул. Павловская, 29 в Киеве.

До того, как возглавить ГМС, Соколюк был с 2011 по 2013 год был советником председателя службы. А также, среди прочего, гендиректором Государственного предприятия "Государственный центр персонализации документов".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшего начальника Черновицкой таможни Николая Салагора – до 10 августа. Впрочем, он может выйти под залог – его размер составляет 60 млн грн.

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