Украинских водителей будут штрафовать почти на 17 тыс. грн: за что можно получить наказание

В Украине за отсутствие техосмотра водителей будут штрафовать минимум на 340 грн, а за повторное нарушение – до 17 тысяч, возможно также лишение прав и административный арест. Новые правила также предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию всех этапов проверки, чтобы исключить фальсификации.

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Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров №286, которое вступило в силу 19 мая. Ключевым элементом нововведений является усиление ответственности за непрохождение техосмотра, теперь водители могут быть оштрафованы, лишены права управления, а в отдельных случаях даже подвергнуться административному аресту.

Основные штрафы и наказания

340 грн – минимальный штраф за отсутствие технического обслуживания на первой остановке;

– минимальный штраф за отсутствие технического обслуживания на первой остановке; до 17 000 грн – штраф за повторное нарушение;

– штраф за повторное нарушение; лишение права управления – от 3 до 6 месяцев;

– от 3 до 6 месяцев; административный арест – от 5 до 10 суток;

– от 5 до 10 суток; лишение лицензии перевозчика – в случае систематических нарушений.

Штрафы распространяются только на транспортные средства, которые обязаны проходить техосмотр в соответствии с действующим законодательством. Например, частные легковые автомобили, которые не используются для такси или грузовых перевозок, не подлежат ОТК.

Другие нововведения в правилах техосмотра

Согласно постановлению, вся процедура техосмотра теперь должна быть максимально прозрачной. А также должна проводиться фото и видеофиксация:

видеофиксация обязательна в течение всего процесса проверки;

фото со всех сторон авто с включенными фарами и "аварийкой";

дополнительные фото: одометр, тахограф, педали (для учебных авто);

фото должны быть четкими, без редактирования, и занимать 70% кадра;

дата на фото должна совпадать с протоколом техосмотра.

Для автобусов категорий М2 и М3 остаются старые требования по фотофиксации салона. Дополнительно вводится опция проверки для автобусов, планируемых к использованию на маршрутах общего пользования.

Кто может не проходить техосмотр

частные легковые авто (кроме такси);

грузовые авто до 3,5 т и прицепы к ним — возрастом до 2 лет;

мотоциклы, мопеды, мотоколяски — независимо от возраста.

Стоимость техосмотра

легковые/грузовые авто до 3,5 т: с 1050 до 1700 грн ;

; автобусы/грузовики свыше 3,5 т: с 1500 до 2300 грн ;

; прицепы/мотоциклы: до 2300 грн ;

; МСТО: с 300 до 500 грн ;

; тахографы: от 1200 до 1600 грн ;

; считывание карточки водителя: со 100 до 150 грн ;

; считывание тахографа: с 250 до 300 грн.

Периодичность техосмотра

такси – каждый год;

грузовые авто – раз в год;

легковые авто (перевозки) – раз в 2 года;

автобусы – раз в 6 месяцев;

спецтехника, опасные грузы – от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от категории.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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