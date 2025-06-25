Украинских водителей будут штрафовать почти на 17 тыс. грн: за что можно получить наказание
В Украине за отсутствие техосмотра водителей будут штрафовать минимум на 340 грн, а за повторное нарушение – до 17 тысяч, возможно также лишение прав и административный арест. Новые правила также предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию всех этапов проверки, чтобы исключить фальсификации.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров №286, которое вступило в силу 19 мая. Ключевым элементом нововведений является усиление ответственности за непрохождение техосмотра, теперь водители могут быть оштрафованы, лишены права управления, а в отдельных случаях даже подвергнуться административному аресту.
Основные штрафы и наказания
- 340 грн – минимальный штраф за отсутствие технического обслуживания на первой остановке;
- до 17 000 грн – штраф за повторное нарушение;
- лишение права управления – от 3 до 6 месяцев;
- административный арест – от 5 до 10 суток;
- лишение лицензии перевозчика – в случае систематических нарушений.
Штрафы распространяются только на транспортные средства, которые обязаны проходить техосмотр в соответствии с действующим законодательством. Например, частные легковые автомобили, которые не используются для такси или грузовых перевозок, не подлежат ОТК.
Другие нововведения в правилах техосмотра
Согласно постановлению, вся процедура техосмотра теперь должна быть максимально прозрачной. А также должна проводиться фото и видеофиксация:
- видеофиксация обязательна в течение всего процесса проверки;
- фото со всех сторон авто с включенными фарами и "аварийкой";
- дополнительные фото: одометр, тахограф, педали (для учебных авто);
- фото должны быть четкими, без редактирования, и занимать 70% кадра;
- дата на фото должна совпадать с протоколом техосмотра.
Для автобусов категорий М2 и М3 остаются старые требования по фотофиксации салона. Дополнительно вводится опция проверки для автобусов, планируемых к использованию на маршрутах общего пользования.
Кто может не проходить техосмотр
- частные легковые авто (кроме такси);
- грузовые авто до 3,5 т и прицепы к ним — возрастом до 2 лет;
- мотоциклы, мопеды, мотоколяски — независимо от возраста.
Стоимость техосмотра
- легковые/грузовые авто до 3,5 т: с 1050 до 1700 грн;
- автобусы/грузовики свыше 3,5 т: с 1500 до 2300 грн;
- прицепы/мотоциклы: до 2300 грн;
- МСТО: с 300 до 500 грн;
- тахографы: от 1200 до 1600 грн;
- считывание карточки водителя: со 100 до 150 грн;
- считывание тахографа: с 250 до 300 грн.
Периодичность техосмотра
- такси – каждый год;
- грузовые авто – раз в год;
- легковые авто (перевозки) – раз в 2 года;
- автобусы – раз в 6 месяцев;
- спецтехника, опасные грузы – от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от категории.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.
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