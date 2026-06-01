Украинских мужчин хотят лишить временной защиты в ЕС: что обсуждают страны Евросоюза

Страны Европейского Союза (ЕС) обсуждают возможное сужение программы временной защиты для украинцев, в частности идею ограничить ее для новых мужчин призывного возраста, чтобы частично уменьшить миграционное давление. В то же время более 4,3 млн украинцев уже находятся под защитой и любые изменения, если их примут, будут касаться только новых заявителей, а не тех, кто уже получил статус.

Об этом пишет Euractiv. Сейчас действие программы продлено до марта 2027 года, однако правительства государств-членов уже начали обсуждать, что делать после завершения нынешнего срока.

В ходе консультаций между странами ЕС рассматриваются несколько сценариев дальнейшей судьбы программы. Среди возможных вариантов упоминается очередное продление временной защиты, но с сужением круга лиц, которые смогут ею воспользоваться.

В частности, в одном из рабочих документов Совета ЕС упоминается возможность исключения мужчин призывного возраста из будущих программ защиты. Также отдельно обсуждается вопрос о лицах, покинувших Украину с нарушением действующих правил выезда. В то же время важно понимать, что пока это лишь один из вариантов, который находится на стадии обсуждения и не является принятым решением.

Согласно информации, которая обсуждается, потенциальные ограничения могут касаться только новых заявителей, которые будут обращаться за временной защитой после принятия соответствующих изменений. То есть пока речь не идет об автоматическом лишении статуса украинцев, которые уже легально находятся в странах Евросоюза и пользуются действующим механизмом защиты.

Часть европейских правительств считает, что система требует пересмотра из-за изменения ситуации как в Украине, так и внутри самого ЕС. В документах, которые обсуждаются между странами, отмечается, что в последнее время среди новоприбывших украинцев увеличивается доля мужчин призывного возраста.

Некоторые государства аргументируют свою позицию тем, что Украина сталкивается со значительным дефицитом рабочей силы и проблемами комплектования армии на фоне затяжной войны. По мнению сторонников пересмотра правил, возвращение части трудоспособных мужчин могло бы помочь как экономике Украины, так и ее обороноспособности.

Проблема кадрового дефицита в Украине действительно остается одной из самых острых. Из-за войны многие предприятия сталкиваются с нехваткой работников, а мобилизационные потребности государства остаются высокими даже на пятом году полномасштабной войны.

В ближайшее время вопрос будущего программы временной защиты должны обсудить министры миграции стран ЕС во время заседания Совета юстиции и внутренних дел. Именно там могут быть определены основные политические ориентиры для дальнейших действий.

По состоянию на март 2026 года статусом временной защиты в странах Евросоюза пользовались более 4,33 миллиона граждан Украины. Больше всего украинцев приняли:

Германия – более 1,27 миллиона человек;

Польша – около 961 тысячи человек;

Чехия – почти 380 тысяч человек.

