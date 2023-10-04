Украинских беженцев проверят в Польше: у кого заберут выплаты

Украинские семьи в Польше имеют право на получение помощи в размере 500 злотых (около 4,1 тыс. грн) на каждого ребенка. Однако при этом украинцев проверяют на законность получение средств. Чаще всего выплаты забирают у тех, кто выехал из страны, но продолжил получать помощь.

Как пишет издание in-poland.com, если помощь предоставлена незаконно, ее нужно вернуть в бюджет. По закону украинцы обязаны сообщать Управление соцзащиты Польши (ZUS) о том, что они выезжают из страны. Если вернуться в течение месяца, то выплату предоставят.

У украинца могут забрать помощь, если:

его вызвали в отделение ZUS, а он не явился в течение трех дней;

из реестра пограничной службы появилась информация о выезде украинца из Польши;

третьи лица сообщили чиновникам, что украинец покинул Польшу.

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ZUS имеет правило проверить любого получателя помощи (не только украинца). По правилам у украинской семьи помощь могут забрать, если они выехали из страны более чем на месяц. Если украинца вызвали в отделение ZUS, а они проигнорировали вызов и в течение 3 дней не появились, помощь могут забрать.

Отметим, вместе с тем в Польше рассматривают возможность вовсе отменить выплаты с 2024-го. Сейчас украинцы фактически пользуются всеми преимуществами граждан в странах ЕС: бесплатно имеют доступ к образованию, медицине, получают выплаты, бесплатное жилье. без дополнительных разрешений могут трудоустроиться. Однако такая помощь рано или поздно закончится.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше рассказали, когда могут перестать помогать украинским беженцам. Речь идет о миллионах украинцев.

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