Украинские работодатели активно ищут пенсионеров: какие вакансии предлагают больше всего

Украинские работодатели активно отказываются от "эйджизма" и начинают нанимать людей в возрасте 55+ из-за острого дефицита кадров на рынке труда. Отмечается, что это напрямую связано с войной, выездом населения за границу и нехваткой работников рабочих специальностей, которые не пользуются популярностью среди молодежи.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью "Громадському Радио". По словам эксперта, работодатели меняют подход не потому, что экономика стабилизировалась, а наоборот – из-за серьезных проблем на рынке труда.

Бизнес вынужден искать новые резервы рабочей силы, и одним из них стали люди старшего возраста. Сегодня работодатели все чаще предлагают работу украинцам 55+, особенно в сферах, где требуется физический труд и практические навыки. Речь идет о строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и технических специальностях.

Острее всего ощущается нехватка работников, умеющих работать руками. Среди наиболее востребованных профессий:

сантехники;

сварщики;

строители;

водители;

работники аграрного сектора.

Еще до начала полномасштабной войны эти специальности не пользовались популярностью среди молодежи, а сейчас дефицит только обострился. Часть работников мобилизованы, другие выехали за границу, и бизнес вынужден адаптироваться к новым реалиям.

Одной из ключевых причин кадрового голода является отношение общества к рабочим специальностям. Они годами считались "непрестижными" и не соответствовали представлениям об успешной карьере. Как отмечает Воскобойник, современная молодежь ориентируется на профессии, которые выглядят привлекательно в социальных сетях.

Работа в офисе или креативной сфере воспринимается как более статусная, чем физический труд, даже если последняя может приносить стабильный доход. Кроме того, значительную роль играют и родители, которые часто поощряют детей получать высшее образование и работать "головой", а не руками. В результате сформировался перекос, большое количество людей с дипломами и одновременно острый дефицит квалифицированных рабочих.

Еще до войны ситуация выглядела парадоксально, ведь большинство безработных в крупных городах имели высшее образование. Однако, это свидетельствует о том, что диплом сам по себе не гарантирует трудоустройства или высокого дохода. Сегодня эта тенденция только усилилась, рынок требует не столько теоретических знаний, сколько практических навыков, которые можно применить сразу.

Отдельное внимание эксперт уделяет влиянию технологий. По его словам, многие "офисные" профессии в ближайшие годы могут частично или полностью перейти к автоматизации. Речь идет, в частности, о работе бухгалтеров, экономистов и юристов.

Зато рабочие специальности остаются менее уязвимыми к автоматизации. Физический труд, требующий адаптивности и нестандартных решений, пока недоступен для полной замены искусственным интеллектом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зарплаты растут из-за острого дефицита кадров, а работники все чаще меняют работу даже ради небольшой доплаты, что заставляет бизнес постоянно повышать оклады. Самые высокие зарплаты предлагают в топ-менеджменте, недвижимости, транспорте, продажах и IT, а среди городов лидирует Киев.

