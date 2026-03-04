Украинцы, потерявшие бизнес, теперь могут получить компенсацию: как подать заявление в Дії

Юридические лица, которые после 24 февраля 2022 года потеряли контроль над имуществом на временно оккупированных территориях (ВОТ), могут подать заявление в международный Реестр убытков через бета-услугу на портале Дія. Однако, это не выплата средств сейчас, а официальная фиксация потерь, без которой в будущем невозможно будет претендовать на компенсацию или репарации.

Об этом официально сообщили на портале Дія. В Украине стартовала запись на бета-тестирование услуги C3.2 "Потеря контроля над имуществом на временно оккупированных территориях", которая позволяет официально зафиксировать такие потери и подать заявление в международный Реестр убытков.

Услуга доступна на портале Дія и является важным шагом к будущему механизму компенсаций и репараций за ущерб, причиненный войной. Речь идет о ситуациях, когда предприятие формально остается владельцем активов, но фактически не может ими пользоваться, управлять или получать с них доход из-за оккупации территорий, это могут быть:

производственные помещения;

склады и логистические центры;

земельные участки;

офисная недвижимость;

оборудование и другие материальные активы.

Фиксация такой потери является ключевой для дальнейшего международного рассмотрения вопроса компенсации. Подать заявку на бета-тестирование и воспользоваться услугой могут юридические лица, которые не являются государственными органами, а именно:

руководитель предприятия;

уполномоченный представитель с предоставленными цифровыми полномочиями.

Вся процедура происходит онлайн через портал Дія. После заполнения заявления и загрузки доказательств информация передается в международный Реестр убытков. Далее:

заявление официально фиксируется на международном уровне;

материалы передаются в компенсационную комиссию;

комиссия в будущем будет определять размер причитающейся компенсации.

Однако, это не означает мгновенную выплату средств, но является необходимым юридическим шагом для получения репараций в будущем. Чтобы стать участником тестирования, нужно:

зайти на портал Дія;

выбрать услугу C3.2 "Потеря контроля над имуществом на ВОТ";

подать заявку на участие в бета-тесте;

подготовить документы и доказательства, подтверждающие потерю контроля над имуществом.

Дополнительную информацию о категориях заявлений и работе международного Реестра убытков можно найти на официальном сайте Реестра. Услугу в Дії внедряют Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство юстиции Украины.

