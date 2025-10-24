Бизнес в Украине получит компенсации за российские обстрелы: как будет работать новый механизм

В Украине начнут компенсировать бизнесу стоимость поврежденного или уничтоженного имущества в результате российских атак. Также предприниматели получат частичную компенсацию стоимости страховки.

Как пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, это стало ответом на требования бизнеса с первых месяцев полномасштабной войны. Без страхования военных рисков предпринимателям невозможно планировать работу и восстановление.

Механизм возмещения станет частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Будут компенсироваться убытки:

от ракетных и дроновых ударов;

обломков ПВО;

пожаров;

взрывов и ударной волны.

Как получить возмещение

Надо зафиксировать ущерб.

Подать документы в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство". Это можно сделать:

в ЧАО "Экспортно-кредитное агентство". Это можно сделать: на сайте агентства;



через платформу Дія.Бізнес.

После выплаты компенсации, право требования к России возместить убытки в пределах этой суммы переходит государству.

Типы компенсации

Прифронтовые регионы . Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак.

. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате атак. Другие регионы. Тариф страховых премий может быть снижен до 1% – стоимость будут компенсировать по модели, подобной "5-7-9%". Например, если предприятие в Ривненской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки (но не более 1 млн грн в год).

Компенсации за жилье на ВОТ

В июне начался прием заявлений на компенсацию за недвижимость на временно оккупированных территориях, к которой был утрачен доступ. Владельцы и совладельцы имущества могут сделать это в международном Реестре убытков, чтобы позже получить репарации от России.

Заявления принимаются от совершеннолетних граждан Украины, а заявления в интересах детей, являющихся владельцами имущества, подают их законные представители. Заявители должны соответствовать двум требованиям:

являются собственниками или совладельцами жилого и нежилого недвижимого имущества , расположенного на временно оккупированных территориях;

, расположенного на временно оккупированных территориях; потеряли доступ к недвижимости или контроль над ней после 24 февраля 2022 года из-за временной оккупации территории в результате агрессии РФ в Украине или против Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине заработают новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. Государство будет компенсировать бизнесу расходы на создание комфортных условий труда, оплату ассистентов и часть зарплаты, стимулируя работодателей нанимать и поддерживать таких работников.

