Украинские беженцы бегут из этих 4 стран ЕС: в какие едут чаще всего

В Европейском Союзе (ЕС) продолжает увеличиваться численность украинцев – в декабре их стало больше на 24,6 тыс. человек. В то же время из Франции, Бельгии, Эстонии и Латвии беженцы выезжают.

Об этом свидетельствуют данные Евростата. В главном статистическом ведомстве ЕС подсчитали, что в конце 2026 года статус защиты был предоставлен 4,35 млн украинцев – это 98,4% всех иностранных граждан с таким статусом.

За месяц количество беженцев из Украины в ЕС увеличилось на 0,6%, или 24 675 человек. Лидерство среди стран, принявших наибольшее количество беженцев остаются:

Германия (1 250 620 человек; 28,7% от общего количества лиц в ЕС);

(1 250 620 человек; 28,7% от общего количества лиц в ЕС); Польша (969 240 человек; 22,3%);

Чехия (393 055 человек; 9,0%).

За месяц количество украинцев, находящихся под временной защитой, выросло в 26 странах ЕС, которые предоставили данные, а больше всего – в Германии (+9620, или на 0,8%), Испании (+2235, +0,9%) и Румынии (+2160, +1,1%). Хотя в четырех странах количество украинцев сократиалось:

Франция – на 1250 , или 2,35% (до 51 885 человек);

, или (до человек); Эстония – на 470 , или 1,35% (до 34 395 человек);

, или (до человек); Латвия – на 160 , или 0,5% (до 31 250 человек);

, или (до человек); Бельгия – на 60, или 0,06% (до 93 425 человек).

Вместе с тем по показателю соотношения беженцев к местному населению преобладают Чехия и Польша, в которых насчитывается соответственно 36 и 26,6 украинцев с временной защитой на тысячу человек.

Украинцы выходят на работу в ЕС

Более половины украинских беженцев в Европе (57%) уже нашли работу – в частности как наемные рабочие, самозанятые или оформленные неофициально. Среди факторов, влияющих на уровень занятости украинцев в странах Европы, наибольшую роль играет владение местным языком. Также большое влияние имеет и продолжительность пребывания в стране.

Но в 60% случаев украинцам предлагают работу ниже их уровня квалификации, поэтому они почти вдвое чаще, чем граждане страны, занимают низкоквалифицированные работы. Но самые высокие зарплаты при этом им платят в Великобритании, Норвегии и Нидерландах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после завершения боевых действий в Украину, по оценкам ООН, вернется от 3 до 3,5 млн граждан, которые сейчас находятся за границей. Наиболее ожидаемо возвращение одиноких пожилых людей и матерей-одиночек с детьми.

