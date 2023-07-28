Украинские 50 копеек продают за большие деньги: почему они такие дорогие

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые монеты. Дело в том, что из-за некоторых своих особенностей эти копейки являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, на специализированном интернет-аукционе Violity продают 50 копеек 1992 года – и цена в процессе торгов уже дошла до 7 103 грн. При этом первая ставка составляла всего 1 грн.

Все дело в редкой разновидности этой монеты. Это 3(1)Ваг с гладим гуртом.

Как объясняют специалисты ресурса "Монеты-ягодки", "это первые пробные 50 копеек". И чеканились они при отладке станков.

При производстве этих монет использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений. Поэтому:

средний зуб трезубца имеет утолщение слева;

на гурте нет насечек.

Редкими же эти монеты, отмечается, стали потому, что их "должны были утилизировать и в обращение они не должны были попасть". Однако, судя по всему, осуществлено это было не на 100%. Одна из вероятных причин – работники завода могли оставить себе на память несколько экземпляров и теперь их перепродают.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, монету разновидности 4 БАм "Английский чекан" оценили в 10 501 грн.

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