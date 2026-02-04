Украинку возмутило фото в водительском удостоверении: в Дії рассказали, можно ли это изменить

В Украине при замене водительского удостоверения через Дію фото автоматически подтягивается с ID-карты или загранпаспорта, а не с предыдущих прав. Если хотите сами контролировать фото в документе, стоит оформлять замену через Кабинет водителя или ТСЦ МВД и внимательно проверять изображение перед подтверждением заявки.

Об этом рассказали специалисты приложения Дія под одним из постов в социальных сетях. В соцсетях активно обсуждают историю девушки, которая заменила временное водительское удостоверение на постоянное через приложение и была неприятно удивлена результатом.

Фото в новых правах оказалось не тем, к которому она привыкла, а подтянулось из паспорта. Эмоциональное сообщение быстро разлетелось по сети и вызвало десятки подобных признаний, ведь многие украинцы даже не подозревали, что во время онлайн-замены удостоверения они фактически не выбирают фото вручную.

Девушка заказала замену водительских прав через Дію, ожидая, что фотография останется той же, что и на временном удостоверении. Однако при подаче заявления на замену водительского удостоверения приложение не берет фото с предыдущих прав. Система работает по другому принципу:

фото автоматически подтягивается с е-паспортов;

в первую очередь с ID-карты;

если ID-карты нет, из загранпаспорта.

Это значит, что если ваше паспортное фото старое, неудачное или просто не нравится, оно без дополнительных действий с вашей стороны автоматически появится и в новом водительском удостоверении. В Дії во время подписания заявления показывается фото, которое будет в новом документе. Но из-за спешки или невнимательности пользователи часто просто подтверждают заявку, не обратив внимания на изображение.

Формально система предупреждает, но не объясняет, что это единственный шанс увидеть и оценить фото до изготовления документа. Если вы хотите, чтобы в новом водительском удостоверении осталось фото с предыдущих прав или было другое актуальное фото, стоит действовать иначе.

Лучший вариант – воспользоваться кабинетом водителя или обратиться непосредственно в ТСЦ МВД. При заполнении заявления там есть отдельное поле "Фото заявителя", где можно увидеть, какое именно фото пойдет в документ, и при необходимости обновить его.

Именно этот способ подходит тем, для кого внешний вид в документах имеет значение и кто не хочет сюрпризов. Услуга по восстановлению или обмену водительского удостоверения предоставляется как онлайн, так и в сервисных центрах МВД в следующих случаях:

окончание срока действия водительского удостоверения;

изменение персональных данных;

повреждение документа;

потеря удостоверения.

Какие документы понадобятся

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (при наличии);

другие документы в зависимости от ситуации.

Сколько изготавливают новые права

до 5 рабочих дней, если получать удостоверение лично в ТСЦ МВД;

если получать удостоверение лично в ТСЦ МВД; до 10 рабочих дней с учетом доставки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали распространять слухи, что приложение Дія станет платным из-за реорганизации госпредприятия в акционерное общество. Однако граждан заверили, что все акции останутся в собственности государства, а работа сервиса и все услуги для граждан и в дальнейшем будут бесплатными.

