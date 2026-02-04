Украинку возмутило фото в водительском удостоверении: в Дії рассказали, можно ли это изменить
В Украине при замене водительского удостоверения через Дію фото автоматически подтягивается с ID-карты или загранпаспорта, а не с предыдущих прав. Если хотите сами контролировать фото в документе, стоит оформлять замену через Кабинет водителя или ТСЦ МВД и внимательно проверять изображение перед подтверждением заявки.
Об этом рассказали специалисты приложения Дія под одним из постов в социальных сетях. В соцсетях активно обсуждают историю девушки, которая заменила временное водительское удостоверение на постоянное через приложение и была неприятно удивлена результатом.
Фото в новых правах оказалось не тем, к которому она привыкла, а подтянулось из паспорта. Эмоциональное сообщение быстро разлетелось по сети и вызвало десятки подобных признаний, ведь многие украинцы даже не подозревали, что во время онлайн-замены удостоверения они фактически не выбирают фото вручную.
Девушка заказала замену водительских прав через Дію, ожидая, что фотография останется той же, что и на временном удостоверении. Однако при подаче заявления на замену водительского удостоверения приложение не берет фото с предыдущих прав. Система работает по другому принципу:
- фото автоматически подтягивается с е-паспортов;
- в первую очередь с ID-карты;
- если ID-карты нет, из загранпаспорта.
Это значит, что если ваше паспортное фото старое, неудачное или просто не нравится, оно без дополнительных действий с вашей стороны автоматически появится и в новом водительском удостоверении. В Дії во время подписания заявления показывается фото, которое будет в новом документе. Но из-за спешки или невнимательности пользователи часто просто подтверждают заявку, не обратив внимания на изображение.
Формально система предупреждает, но не объясняет, что это единственный шанс увидеть и оценить фото до изготовления документа. Если вы хотите, чтобы в новом водительском удостоверении осталось фото с предыдущих прав или было другое актуальное фото, стоит действовать иначе.
Лучший вариант – воспользоваться кабинетом водителя или обратиться непосредственно в ТСЦ МВД. При заполнении заявления там есть отдельное поле "Фото заявителя", где можно увидеть, какое именно фото пойдет в документ, и при необходимости обновить его.
Именно этот способ подходит тем, для кого внешний вид в документах имеет значение и кто не хочет сюрпризов. Услуга по восстановлению или обмену водительского удостоверения предоставляется как онлайн, так и в сервисных центрах МВД в следующих случаях:
- окончание срока действия водительского удостоверения;
- изменение персональных данных;
- повреждение документа;
- потеря удостоверения.
Какие документы понадобятся
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (при наличии);
- другие документы в зависимости от ситуации.
Сколько изготавливают новые права
- до 5 рабочих дней, если получать удостоверение лично в ТСЦ МВД;
- до 10 рабочих дней с учетом доставки.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали распространять слухи, что приложение Дія станет платным из-за реорганизации госпредприятия в акционерное общество. Однако граждан заверили, что все акции останутся в собственности государства, а работа сервиса и все услуги для граждан и в дальнейшем будут бесплатными.
