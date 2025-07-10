Украинка заставила ПриватБанк вернуть украденные мошенниками деньги: в каких случаях банк обязан платить

Ивано-Франковский городской суд обязал ПриватБанк вернуть клиентке 75,995 тыс. грн, которые были украдены с ее счетов мошенниками. Злоумышленники получили доступ к ее счету через приложение Приват24, несмотря на то, что она не разглашала свои пин-коды и не теряла карт.

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Об этом говорится в материалах дела № 344/22857/24, которое рассматривал Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области. По ним:

Мошенники перевели с карточек истицы 72,99 тыс. грн.

Сам ПриватБанк снял с нее за это 3,005 тыс. грн комиссии .

. Заметив это, истица сразу обратилась на горячую линию ПриватБанка для блокировки ее счетов и карточек, что банк и сделал.

Кроме того, отмечается, истица направила банку заявление о проведении служебного расследования и возвращении ей средств. Однако в "Привате" ей отказали – отметив, что перевод средств с карт был осуществлен под ее авторизацией.

После этого, подчеркивается, истица отметила, что не разглашала третьим лицам информацию о номерах карточных счетов, пин-коды, а также другую конфиденциальную информацию, карты не терялись, доступ к ним третьи лица не имели. Однако в ПриватБанке отметили, что списание средств произошло "в результате небрежного хранения данных клиентом или их передачи, установки программы удаленного доступа", в результате чего было осуществлено:

Вход в Приват24.

Перевод путем создания платежа в системе дистанционного обслуживания клиентов Internet Banking Приват24.

"Вход в Приват24 был осуществлен под авторизацией клиента. При данной процедуре вводится имя, ключ доступа и после этого в банк поступает платежное поручение, согласно которому банк осуществляет перевод средств. Указанные действия возможно было осуществить только с помощью использования финансового телефона клиента и другой личной информации", – отметили в банке.

Тем не менее, представитель истицы отметил, что факт корректного ввода исходных данных для списания средств со счета "не может достоверно подтверждать то обстоятельство, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию пин-кода или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции".

Что решил суд

Суд же, рассмотрев дело, стал на сторону истицы. Там обязали ПриватБанк вернуть ей списанные средства.

"Иск к Акционерному обществу коммерческий банк "ПриватБанк" о возврате денежных средств, которые были списаны с карточного счета удовлетворить. Взыскать ... 75 995,91 грн", – говорится в материалах дела.

В них отмечается: такое решение было принято на основании того, что, в частности, сам по себе факт корректного ввода исходных данных для списания средств со счета "не может достоверно подтверждать то обстоятельство, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию ПИН-кода или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции". А кроме того, что именно банк должен доказывать, что клиент совершал такие действия.

"Суд ... пришел к обоснованному выводу о том, что АО КБ "ПриватБанк" надлежащими и допустимыми доказательствами не подтверждено, что истица своими действиями или бездействием способствовала ... перечислению денежных средств с ее карточного счета, поскольку перевод средств, размещенных на карточном счете истца был осуществлен без использования платежной карты", – говорится в деле.

Кроме того, подчеркивается, суд пришел к выводу, что ПриватБанк не отрицал факт того, что перевод средств был инициирован не истцом, а "другими неустановленными лицами путем применения мошеннических методов, то есть средства списаны вследствие мошеннических действий неустановленных лиц".

"С учетом приведенного все сомнения и разумные предположения должны толковаться судом именно в пользу такой слабой стороны (истицы. – Ред.)", – резюмировали в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки во исполнение требования Национального банка должны блокировать переводы, связанные с Россией или Беларусью. При этом разблокировать перевод будет невозможно даже в суде.

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