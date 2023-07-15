Украинка отсудила у ПриватБанка больше 100 тыс. морального ущерба и процентов: банк наказали за блокировку счета

В Кривом Роге районный суд обязал ПриватБанк выплатить своей клиентке 104 тыс. грн (моральный ущерб, инфляционные потери и 3% годовых). Таким образом суд наказал банк за то, что он незаконно заблокировал счет клиентки. Сам счет также разблокировали с помощью решения суда.

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Об этом говорится в материалах дела №212/1256/23, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. Еще в 2014-м женщина перевила со своей компании на свою кредитную карточку ПриватБанка 191 тыс. грн. Банк счет заблокировал.

"После обращения в отделение банка истцу были выданы новые кредитные карты и проведена операция по переводу денежных средств на счет кредитной карты, которая в дальнейшем была переиздана. Однако после этих операций истец не смогла снять средства, находящиеся на данном карточном счете", – говорится в материалах дела.

По решению суда "ПриватБанк" разблокировал средства. Но исполнить решение удалось только в июле 2022-го. Фактически с 2014-го клиентка банка не имела доступа к своим деньгам.

В своем иске она оценила моральный ущерб в размере 328,5 тыс. грн, инфляционные потери в размере 281,2 тыс. грн и 65,7 тыс. (3% годовых). Суд рассмотрел иск, занял позицию клиентки, однако принял решение снизить суммы компенсаций.

"Взыскать с Акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" в пользу 3% годовых на сумму 15 241 грн инфляционные потери на сумму 84 275 грн и моральный ущерб в размере 5 000 грн. Взыскать с Акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" в пользу государства судебный сбор в размере 529,35 грн", – говорится в материалах дела.

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