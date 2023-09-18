Украинка без предупреждения съехала с арендованной квартиры: хозяйка отсудила у нее тысячи гривен из-за "чувства обиды"

Ровенский городской суд обязал украинку заплатить женщине, у которой она арендовала квартиру, 8 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба, а также 8 тыс. грн за поломанный телевизор. В аргументации своего иска хозяйка квартиры заявила, что из-за того, что арендатор съехала без предупреждения и повредила телевизор, она испытывала "чувство обиды, возмущение, унижение достоинства".

Об этом говорится в решении Ровненского суда по делу №569/10183/23. Так, в ноябре 2022-го собственница квартиры впустила в свое жилье арендатора и подписала соответствующий договор. Спустя всего несколько месяцев, в конце января 2023-го, арендатор покинула жилье.

В иске говорится, что собственницу квартиры о выселении не предупредили. А когда она она проверила жилье, оказалось, что оно находится "в антисанитарных условиях", поломан карниз и телевизор. В Главном управлении Нацполиции в Полтавской области сообщили истице, что в действиях ответчика признаков уголовного и административного правонарушения нет. Тогда она решила обратиться в суд.

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Собственница квартиры также потребовала компенсации морального ущерба из-за "ежедневных мыслей, воспоминаниях о последствиях психотравмирующего события, предостережения, потребности избежать аналогичных обстоятельств, тревоги, чувства обиды, возмущения, унижения достоинства".

"Западполитехсервис" изучил LCD телевизор и подтвердил, что на панеле есть трещина. Стоимость замены матрицы составляет 8 тыс. грн. Суд рассмотрел материалы дела без участия сторон. В результате принято решение взыскать с арендатора стоимость месячной аренды, которую она не внесла (а именно 6289 грн), 8 тыс. морального ущерба, а также 8 тыс. на ремонт телевизора.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использование кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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