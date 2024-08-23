Украинец получил смс и потерял десятки тысяч гривен: где делись деньги

Житель Ивано-Франковской области стал жертвой мошеннической схемы на 65 тыс. гривен. Аферисты обманом получили доступ к его банковской карте и сняли с нее все деньги.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, злоумышленники позвонили по телефону 42-летнему жителю Бурштынского общества и представились работниками службы безопасности банка. Они сказали, что банковская карта мужчины заблокирована и для ее разблокировки необходимо назвать пин-код, который придет в смс.

Обманутый житель Прикарпатья им поверил и сделал то, что сказали мошенники. В результате злоумышленники получили доступ к его счетам и списали с них 65 тысяч гривен. После этого обманутый мужчина обратился к правоохранителям, начавшим досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как отличить мошенника

Реальные сотрудники банка не спрашивают персональных данных во время телефонных разговоров с клиентами. Кроме того, они никогда не просят перевести средства на другой счет.

Но иногда они используют замену номеров, чтобы звонить якобы от имени финансовых учреждений. Поэтому полиции дали несколько советов, как уберечь себя и свои средства:

положить трубку и самостоятельно перезвонить в службу поддержки по проверенному номеру;

не разглашать собственные персональные данные;

не устанавливать никаких приложений или приложений с функционалом удаленного доступа;

подключить смс-информирование по операциям с платежной картой;

заблокировать карту и обратитесь в банк и в полицию, если мошенники узнали вашу личную информацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой популярной схеме обмана украинцев – оформлении денежных выплат на мошенническом ресурсе. Своих жертв киберпреступники ищут через социальные сети и мессенджеры, распространяя сообщения о фейковой помощи. В такие сообщения добавляется активная гиперссылка на фишинговую страницу-приманку, где нужно пройти идентификацию и оставить свои банковские данные, после чего злоумышленники могут снять все средства со счетов.

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