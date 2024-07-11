Украинцев массово грабят в интернете: как уберечь свои деньги от мошенников

Украинцы все чаще встречают мошенников в интернете. Некоторые схемы наиболее распространены, чтобы не попасть на крючок злоумышленников, их можно распознать заранее. К таким схемам относится оформление денежных выплат на мошенническом ресурсе.

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Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Отмечается, что своих жертв киберпреступники ищут через социальные сети и мессенджеры, распространяя сообщения о фейковой помощи.

В такие сообщения добавляется активная гиперссылка на фишинговую страницу-приманку, оформленную под видом благотворительной организации. На такой странице мошенники оставляют инструкции по прохождению идентификации, а также активные ссылки на мошеннические фишинговые ресурсы, замаскированные под страницы авторизации банков.

"Чтобы оформить денежную выплату, мошеннический ресурс предлагал ввести номер мобильного телефона, пароль от личного кабинета, номер карты, CVV, пин-код и текущий баланс карты для подтверждения входа в личный кабинет. Полученные данные мошенники использовали для "привязки аккаунта пользователя к новому устройству или онлайн авторизации на портале соответствующего банка, что позволяло им вывести средства со счета жертвы", – пояснили в Госспецсвязи.

Подобные схемы мошенничества очень распространены. Чтобы не попасть в ловушку и уберечь свои средства от злоумышленников, эксперты советуют:

всегда проверять через официальные источники любую информацию о денежных выплатах , найденную в интернете или в сообщениях;

, найденную в интернете или в сообщениях; никогда не переходить по ссылкам , указанным в таких сообщениях;

, указанным в таких сообщениях; переходить только на официальный сайт соответствующей организации, от имени которой предлагается денежная помощь, введя ее название в поисковике.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Днепре разоблачили мошенников, воровавших деньги с банковских счетов погибших украинских защитников, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу. Таким образом, было украдено почти 1,5 млн гривен.

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