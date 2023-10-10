Украинец отсудил у крупного банка моральный ущерб из-за комиссии: за что заплатят

Суд в Новомосковске Днепропетровской области обязал "Кредобанк" заплатить 767 грн. В эту сумму входит моральный ущерб и незаконно списанная комиссия.

Сам истец оценил моральный ущерб в 20 тыс. грн, однако суд принял решение снизить сумму до 200 грн. Об этом говорится в материалах дела 183/1293/21. Из-за сбоя в системе банка у истца незаконно списали деньги. "А по требованию вернуть средства, банк безосновательно взыскал комиссию в размере 400 грн за безосновательное, по мнению ответчика, обращение истца с претензией", – говорится в материалах дела.

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Банек пояснил, что списание комиссии за безосновательное обжалование транзакции произошло правомерно, поскольку истцом на сообщение ответчика о возможности дальнейшего обжалования транзакции не были предоставлены запрашиваемые документы.

"Взыскать с Акціонерного общества "Кредобанк" 400 грн безосновательно взысканных средств, 200 грн возмещение морального вреда, 167.50 грн возмещение судебных издержек, а всего 767.5 грн", – говорится в решении суда.

В банке комиссию обязывают платить комиссию в том случае, если обжалование транзакции произошло без причины. В этом случае обжалование произошло законно, так как банк ошибочно списал средства. Однако клиент банка отказался предоставить документы об этом, а банк сам не смог разобраться в причинах возвращения средств.

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