Украинец не ответил на сообщение в Приват24: тогда банк заблокировал ему все счета и разорвал договор

Украинец в ответ на просьбу в Приват24 прикрепить документы о своей деятельности предоставил только часть бумаг. Дать полный ответ он не смог, так как дважды прикреплять документы было запрещено. Как результат, банк заблокировал все его счета.

"В августе 2023 года открыл в Банке счет в качестве ФЛП. В сентябре месяце в приложении Приват24 для бизнеса было уведомление о необходимости предоставить документы по осуществлению мной деятельности в качестве ФЛП. Мною была прикреплена скан копия 1-го договора и 1-го акта в приложении Приват24. При этом подкрепить еще несколько договоров и актов я не смог так как в приложение Приват24 для бизнеса не давал такой возможности и сообщал что "Вы уже подкрепили документы", – рассказал клиент банка в своей жалобе на специализированном форуме Минфин.

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В результате у клиента заблокировали все карты. Банк разорвал деловые отношение с ним и как с физлицом-предпринимателем, и как просто с физлицом.

"При этом мои доводы о том, что мне не сообщали про необходимость предоставления документов, ни телефоном, ни письмом на почту, ситуацию не изменил. Также не изменило ситуацию и мое предложение прийти в отделение и предоставить документы о деятельности ФЛП", – пожаловался клиент.

В "Привате" заявили, что в своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины.

"К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу", – пояснили в "Привате".

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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