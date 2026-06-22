Украина ежегодно теряет население, равное численности крупного города: изменит ли ситуацию возвращение беженцев

В результате демографических последствий войны – роста смертности, снижения рождаемости и отъезда миллионов граждан за границу – население Украины начало стремительно стареть. На этом фоне многие возлагают надежды на возвращение украинских беженцев, но это может лишь замедлить тенденцию, но не полностью ее обратить.

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Об этом, как пишет Forbes Ukraine, заявил руководитель направления скрининга инвестиций Совета экономической безопасности Украины (ESCU) и соавтор Демографической стратегии Украины Владимир Ланда. Он выделил основные тенденции, к которым следует быть готовыми властям и населению страны.

Старение населения ускорилось

В обычных, мирных условиях демографические показатели среднего возраста меняются крайне медленно – примерно на 0,1-0,2 года за двенадцать месяцев. Однако первые три года полномасштабного вторжения привели к шоковому скачку в Украине: средний возраст украинцев мгновенно вырос с 42 до 45 лет.

"Это беспрецедентный рост", – констатирует Владимир Ланда.

По этому показателю Украина вошла в среднюю статистику Европейского Союза (ЕС), обогнав десятки стран. Проблема заключается в том, что все остальные государства, где средний возраст населения выше, имеют гораздо более высокий уровень жизни и экономическую способность содержать стареющее общество. Для сравнения, лидерами по этому показателю в мире являются:

Монако – 57 лет;

Япония – 50;

Германия – 47;

Южная Корея – 46.

Каждый год минус один крупный город

По состоянию на 2026 год в Украине проживает, по разным оценкам, от 28 до 31 млн человек. Пока продолжаются боевые действия, население страны гарантированно будет сокращаться на 500-600 тыс. человек ежегодно, подсчитал Ланда. Это эквивалентно ежегодной потере условного крупного города (около 2% от общего числа жителей).

Основные факторы катастрофической депопуляции:

исторический минимум рождаемости: начиная с 2020 года в Украине рождается меньше детей, чем 300 лет назад. Тогда, в XVIII веке, на 6 миллионов населения рождалось около 300 000 младенцев в год. В 2025 году в стране родилось всего 169 000 детей.

начиная с 2020 года в Украине рождается меньше детей, чем 300 лет назад. Тогда, в XVIII веке, на 6 миллионов населения рождалось около 300 000 младенцев в год. В 2025 году в стране родилось всего 169 000 детей. эффект миграции: многие надеются, что окончание войны и возвращение беженцев исправят ситуацию. Однако, по расчетам Ланды, репатриация даже 1–1,5 млн украинцев из-за рубежа сможет лишь притормозить сокращение населения на один-два года, но не остановит глобальный тренд.

Какие регионы Украины растут

Война заставила миллионы людей искать новые дома внутри страны. Общий вектор движения направлен на запад Украины, куда переселенцы едут, если планируют длительный переезд, однако в то же время Харьковская и Днепропетровская области также демонстрируют рост численности населения.

Это объясняется тем, что люди с оккупированных или прифронтовых территорий стараются остановиться как можно ближе к дому, чтобы иметь возможность быстро вернуться после деоккупации. По состоянию на 2026 год география расселения выглядит следующим образом:

Киев принял 11 % всего населения Украины;

принял всего населения Украины; Днепропетровская область занимает второе место с 10 %.

Абсолютным лидером по динамике стала Киевская область – это единственный регион страны, где количество жителей после 2022 года заметно и существенно выросло – сразу на 0,9 млн человек. Для сравнения: в остальных украинских областях максимальный прирост за последние три года не превышал символических 100 000 человек.

Чего ожидать Украине

Рождаемость не покроет потери. Даже при самом оптимистичном сценарии коэффициент рождаемости в перспективе может вырасти с 1 до 1,5 ребенка на одну женщину. Однако для простого воспроизводства и сохранения численности нации необходим показатель 2,2. Такой цифры пока нет ни в одной стране Европы (лидером является Косово с показателем 2).

при самом оптимистичном сценарии Однако для простого воспроизводства и сохранения численности нации необходим показатель 2,2. Такой цифры пока нет ни в одной стране Европы (лидером является Косово с показателем 2). Иностранные мигранты не приедут. Ожидать притока рабочей силы из других стран не стоит. Сейчас количество разрешений на трудоустройство для иностранцев в Украине вдвое меньше, чем до 2022 года. К тому же украинское общество пока демонстрирует ментальную неготовность к массовой приточной миграции.

притока рабочей силы из других стран не стоит. Сейчас количество разрешений на трудоустройство для иностранцев в Украине вдвое меньше, чем до 2022 года. К тому же украинское общество пока демонстрирует ментальную неготовность к массовой приточной миграции. Всплеск отложенного спроса. Положительным показателем после наступления мира станет то, что люди начнут активно реализовывать отложенные из-за войны жизненные потребности — вступать в брак, создавать семьи и совершать крупные долгосрочные покупки.

"Окончание войны не будет означать для Украины какого-то четко определенного и стабильного будущего на десятилетия вперед. Такие предсказуемые времена остались в прошлом. И если мы признаем это уже сейчас, это будет лучшим решением для нашего будущего планирования", – резюмирует Владимир Ланда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинское правительство разрабатывает комплексную стратегию репатриации более 8 миллионов украинцев из-за рубежа. Совместно с Европейским Союзом уже сейчас разрабатываются механизмы, которые обеспечат условия для безопасного и комфортного возвращения граждан домой.

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