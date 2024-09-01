Удастся продать за много денег? Чего стоят монеты СССР

Старые монеты – в т.ч., времен СССР – не принесут своим владельцам больших денег. Ведь несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Дело в том, большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла.

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Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии.

В противном же случае вряд ли можно будет надеяться и на это. Ведь с высокой вероятностью это будет ржавая монета. "Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Некоторые советские монеты дорого продать все же можно

Впрочем, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из серебра или золота.

Эксперт объяснил: коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Монету лучше отдать на оценку

В то же время, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, выгодно же можно продать украинские 5 копеек. К примеру, за монету разновидности 1.1ААк 1992 года заплатят 4000-10 000 грн.

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