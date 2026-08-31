Украинцам могут вернуть часть средств за аренду жилья: кто имеет право на выплату

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут вернуть часть уплаченного НДФЛ (налога на доходы физических лиц) за аренду жилья, если у них есть письменный договор, подтверждение оплаты и у них нет пригодного для проживания жилья в собственности. По расходам 2025 года декларацию на налоговую скидку можно подать до 31 декабря 2026 года.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Однако воспользоваться такой возможностью смогут не все арендаторы — законодательство устанавливает ряд требований, которые необходимо выполнить.

Как работает налоговая скидка на аренду

Налоговая скидка — это возможность налогоплательщика уменьшить налогооблагаемый доход на сумму отдельных расходов или вернуть часть уже уплаченного НДФЛ. Для внутренне перемещенных лиц такая возможность предусмотрена, в частности, в отношении средств, фактически потраченных на аренду жилья.

Важно, что речь идет именно о фактически уплаченных средствах, а не о сумме, которая просто указана в договоре. Поэтому переселенцу необходимо иметь документы, подтверждающие оплату аренды.

Отмечается, что это могут быть квитанции, чеки, банковские платежные документы или другие подтверждения осуществления расчетов. В то же время сам договор аренды также является обязательным.

Кто из ВПЛ может получить скидку

Право на налоговую скидку за аренду жилья возникает при условии выполнения установленных требований. Первое важное условие касается жилья, находящегося в собственности. Сам переселенец и члены его семьи первой степени родства не должны иметь в собственности пригодной для проживания недвижимости.

В то же время существует исключение: это требование не распространяется на жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. То есть если у человека есть жилье на временно оккупированной территории, это само по себе не лишает его права претендовать на налоговую скидку за аренду другого жилья.

Второе важное условие — переселенец не должен одновременно получать предусмотренную государством бюджетную компенсацию расходов на проживание. Таким образом, государство не предусматривает возможности одновременно пользоваться соответствующей бюджетной компенсацией расходов на проживание и включать те же расходы на аренду в налоговую скидку.

Требуется письменный договор аренды

Одним из главных требований является наличие договора аренды жилья, заключенного в письменной форме. В нем должны быть указаны основные условия аренды, в частности стоимость и сроки оплаты.

Сам факт проживания в арендованной квартире или доме без оформленных документов не является достаточным основанием для получения налоговой скидки. Если арендатор просто передает владельцу жилья деньги без надлежащего документального подтверждения, доказать понесенные расходы для получения налоговой скидки будет невозможно.

Поэтому ВПЛ, планирующим воспользоваться таким правом, следует хранить не только договор, но и все документы, подтверждающие оплату аренды. Для оформления налоговой скидки переселенцу необходимо обратиться в контролирующий орган по месту налогового учета и подать соответствующий пакет документов. В частности, понадобятся:

декларация об имущественном положении и доходах;

копия справки о постановке на учет ВПЛ;

копия письменного договора аренды жилья;

документы, подтверждающие фактическую оплату аренды;

информация о членах семьи первой степени родства;

документы, подтверждающие отсутствие жилья в собственности, соответствующего установленным требованиям;

документы, подтверждающие, что лицо не получает бюджетную компенсацию расходов на проживание.

Для членов семьи могут потребоваться их фамилии, имена, отчества и регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков. Для лиц, которые по религиозным убеждениям официально отказались от получения РНОКПП, могут использоваться серия и номер паспорта при условии наличия соответствующей отметки.

Как подтвердить отсутствие собственного жилья

Отдельный вопрос — документальное подтверждение того, что переселенец и члены его семьи не имеют пригодного для проживания жилья в собственности. Одним из документов, который может подтвердить соответствующую информацию, является выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Также могут использоваться другие документы и сведения, подтверждающие отсутствие обстоятельств, препятствующих получению налоговой скидки. Кроме того, необходимо подтвердить отсутствие бюджетных выплат, компенсирующих расходы на проживание.

Для этого могут использоваться соответствующие сведения от структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения. Воспользоваться налоговой скидкой можно после завершения соответствующего отчетного года.

Для этого необходимо подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 31 декабря года, следующего за отчетным. Например, если человек понес расходы на аренду жилья в течение 2025 года, воспользоваться налоговой скидкой по этим расходам можно, подав декларацию до 31 декабря 2026 года.

Куда обращаться ВПЛ

Декларацию и необходимые документы нужно подавать в контролирующий орган, в котором плательщик состоит на налоговом учете. Если после переезда человек изменил адрес проживания или другие персональные данные, об этом необходимо уведомить налоговый орган. Для этого подается соответствующее заявление, чтобы актуальная информация была внесена в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков.

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